SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Forestal del Sur, de José Rafael Campino, pretende recaudar casi US$9 millones por 18 predios situados en las comunas de Purranque y Fresia, en la Región de Los Lagos.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    La compañía Forestal del Sur, presidida por José Rafael Campino, se encuentra en un proceso de venta de varios predios en la Región de Los Lagos, con los cuales pretende recaudar unos 8,8 millones de dólares.

    Se trata de 18 terrenos situados en las comunas de Purranque y Fresia, dedicados principalmente a labores forestales, pero que podrían convertirse a uso agrícola.

    El proceso de venta se inició hace un par de meses, mediante la publicación de avisos en la prensa y en redes sociales, que este domingo reiteraron en el diario El Mercurio.

    En total, son 1.279 hectáreas que suman un valor global de $8.111 millones.

    El predio mayor, de 372 hectáreas, se encuentra cerca de la localidad de Fresia y es colindante a la ruta V-310 Collihuinco y al río Llico, y se vende a un precio de $2.220 millones.

    José Rafael Campino, ingeniero civil de la Universidad Católica con un master en Administración de la Universidad de Stanford, fundó Forestal del Sur en 1986 y actualmente es presidente de la compañía. En 1990, también fundó Forestal Los Lagos (hoy llamada Bosques Los Lagos), donde integra el directorio. Entre el 2008 y 2010 fue presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y entre 2010 y 2016 fue miembro de la mesa directiva de Celulosa Arauco y Constitución (Arauco).

    Forestal del Sur tiene como objetivo abastecer de astillas de madera y troncos para pulpa a la industria de la celulosa y el papel en Japón, China y el mercado doméstico.

    Según su página web, esta empresa produjo el año pasado un volumen de 707 mil toneladas métricas secas hasta el hueso (bone dry metric tons, BDMT). BDMT es una unidad de medida forestal equivalente a 1.000 kilogramos de fibra de madera libre de humedad. De ellas, 214 mil BDMT fueron a la exportación y 493 mil BDMT al mercado local.

    El total producido en 2025 fue superior en un 15% a las 613 mil toneladas del año anterior.

    Forestal del Sur cuenta con dos empresas relacionadas: Bosques Los Lagos (BLL) y Forestal Atlántico Sur (FAS), en Uruguay.

    BLL es la empresa continuadora de Forestal Los Lagos. Actualmente, Bosques Los Lagos es un emprendimiento conjunto entre los principales accionistas de Forestal del Sur, que tienen un 20% con un fondo de inversión norteamericano (que posee el 80%), cuyo fin es desarrollar plantaciones de eucaliptus para la provisión de chips y pulpa.

    FAS es una empresa forestal uruguaya, cuya propiedad está dividida en partes iguales por Forestal del Sur y socios locales. FAS exporta chapas de madera a China y astillas de madera y troncos para pulpa a Europa y China. Las instalaciones fabriles de la empresa están cercanas al puerto de Montevideo y tienen una capadidad de procesar hasta 360 mil toneladas métricas secas de madera por año.

    Lee también:

    Más sobre:José Rafael CampinoForestal del SurForestalBosquesInmobiliarioNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno divide estrategia por Mepco: ajustes vía decreto y medidas de mitigación serán discutidas por el Congreso

    El lienzo contra Kast que dividió al FA previo al ingreso de Boric al congreso del partido

    Duelo socialista: Vodanovic y De Urresti se enfrentan para presidir el Senado en 2027

    Caso María Ercira: Fundo Las Tórtolas pasa a la ofensiva y se querella contra sujeto por obstrucción a la investigación

    Los ganadores y perdedores tras la segunda vuelta de las municipales en Francia

    Los caminos cruzados de la exprefecta Peña con Steinert que terminaron en la caída de la número tres de la PDI

    Lo más leído

    1.
    Alza de combustibles: en la noche de este lunes el gobierno hará anuncio de medidas y cambios al Mepco

    Alza de combustibles: en la noche de este lunes el gobierno hará anuncio de medidas y cambios al Mepco

    2.
    Gobierno comienza con los cambios al mecanismo de estabilización de combustibles vía decreto

    Gobierno comienza con los cambios al mecanismo de estabilización de combustibles vía decreto

    3.
    La última respuesta del gobierno de Boric a informe del CFA que criticó duramente su manejo fiscal: un oficio del 10 de marzo

    La última respuesta del gobierno de Boric a informe del CFA que criticó duramente su manejo fiscal: un oficio del 10 de marzo

    4.
    Los tres cambios que alista Trabajo para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 horas

    Los tres cambios que alista Trabajo para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 horas

    5.
    El impacto del menor consumo de vino a nivel global: sólo dos viñas cierran con ganancias en 2025 y otras cuatro anotan pérdidas

    El impacto del menor consumo de vino a nivel global: sólo dos viñas cierran con ganancias en 2025 y otras cuatro anotan pérdidas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    Gobierno divide estrategia por Mepco: ajustes vía decreto y medidas de mitigación serán discutidas por el Congreso
    Chile

    Gobierno divide estrategia por Mepco: ajustes vía decreto y medidas de mitigación serán discutidas por el Congreso

    El lienzo contra Kast que dividió al FA previo al ingreso de Boric al congreso del partido

    Duelo socialista: Vodanovic y De Urresti se enfrentan para presidir el Senado en 2027

    Sancionan a cooperativa por cobrar más intereses de lo establecido
    Negocios

    Sancionan a cooperativa por cobrar más intereses de lo establecido

    Concha y Toro ha invertido más de US$50 millones en nuevos negocios desde 2017 y casi US$580 millones en total

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans
    Tendencias

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Ante los ojos de América: el proyecto que encumbró a Santiago Wanderers a lo más alto de la Copa Libertadores Sub 20
    El Deportivo

    Ante los ojos de América: el proyecto que encumbró a Santiago Wanderers a lo más alto de la Copa Libertadores Sub 20

    La reacción de la U frente a las denuncias por presuntos vínculos de narcobarrista con jugadores y un director de Azul Azul

    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Soda Stereo y el holograma de la discordia: el asombroso regreso de Cerati que divide a los fanáticos
    Cultura y entretención

    Soda Stereo y el holograma de la discordia: el asombroso regreso de Cerati que divide a los fanáticos

    “Es como si Diplo produjera a los Pixies”: qué ha dicho la crítica del esperado nuevo disco de BTS

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    Los ganadores y perdedores tras la segunda vuelta de las municipales en Francia
    Mundo

    Los ganadores y perdedores tras la segunda vuelta de las municipales en Francia

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión