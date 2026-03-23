Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

La compañía Forestal del Sur, presidida por José Rafael Campino, se encuentra en un proceso de venta de varios predios en la Región de Los Lagos, con los cuales pretende recaudar unos 8,8 millones de dólares.

Se trata de 18 terrenos situados en las comunas de Purranque y Fresia, dedicados principalmente a labores forestales, pero que podrían convertirse a uso agrícola.

El proceso de venta se inició hace un par de meses, mediante la publicación de avisos en la prensa y en redes sociales, que este domingo reiteraron en el diario El Mercurio.

En total, son 1.279 hectáreas que suman un valor global de $8.111 millones.

El predio mayor, de 372 hectáreas, se encuentra cerca de la localidad de Fresia y es colindante a la ruta V-310 Collihuinco y al río Llico, y se vende a un precio de $2.220 millones.

José Rafael Campino, ingeniero civil de la Universidad Católica con un master en Administración de la Universidad de Stanford, fundó Forestal del Sur en 1986 y actualmente es presidente de la compañía. En 1990, también fundó Forestal Los Lagos (hoy llamada Bosques Los Lagos), donde integra el directorio. Entre el 2008 y 2010 fue presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y entre 2010 y 2016 fue miembro de la mesa directiva de Celulosa Arauco y Constitución (Arauco).

Forestal del Sur tiene como objetivo abastecer de astillas de madera y troncos para pulpa a la industria de la celulosa y el papel en Japón, China y el mercado doméstico.

Según su página web, esta empresa produjo el año pasado un volumen de 707 mil toneladas métricas secas hasta el hueso (bone dry metric tons, BDMT). BDMT es una unidad de medida forestal equivalente a 1.000 kilogramos de fibra de madera libre de humedad. De ellas, 214 mil BDMT fueron a la exportación y 493 mil BDMT al mercado local.

El total producido en 2025 fue superior en un 15% a las 613 mil toneladas del año anterior.

Forestal del Sur cuenta con dos empresas relacionadas: Bosques Los Lagos (BLL) y Forestal Atlántico Sur (FAS), en Uruguay.

BLL es la empresa continuadora de Forestal Los Lagos. Actualmente, Bosques Los Lagos es un emprendimiento conjunto entre los principales accionistas de Forestal del Sur, que tienen un 20% con un fondo de inversión norteamericano (que posee el 80%), cuyo fin es desarrollar plantaciones de eucaliptus para la provisión de chips y pulpa.

FAS es una empresa forestal uruguaya, cuya propiedad está dividida en partes iguales por Forestal del Sur y socios locales. FAS exporta chapas de madera a China y astillas de madera y troncos para pulpa a Europa y China. Las instalaciones fabriles de la empresa están cercanas al puerto de Montevideo y tienen una capadidad de procesar hasta 360 mil toneladas métricas secas de madera por año.