Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

En una ceremonia encabezada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, se oficializó el nombramiento de la ingeniera forestal Aida Baldini en el cargo de directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En junio de 2025, antes de completar nueve meses a la cabeza del actual Servicio Nacional Forestal (Sernafor), Baldini presentó su renuncia.

Días antes de que renunciara, en rechazo a cambios que ella había impulsado, con acusaciones de maltrato, trabajadores del organismo iniciaron una serie de movilizaciones exigiendo que fuese apartada del organismo.

Así, la presión sindical y el rechazo que enfrentó casi desde un inicio por su perfil más cargado a la centroderecha terminaron por empujar su salida.

Según informó Conaf en un comunicado difundido este viernes, el anuncio del retorno de Baldini “marca el inicio de una etapa estratégica para la institución, centrada en la modernización institucional y el fortalecimiento del sector silvoagropecuario”.

El subsecretario de Agricultura subrayó que esta nueva gestión, bajo los lineamientos del Presidente José Antonio Kast, busca potenciar el desarrollo de la corporación integrando la experiencia técnica interna para resolver problemáticas históricas.

“Aida conoce los dolores y las problemáticas de Conaf, pero también cómo solucionarlas. Su labor será relevante para mostrar al mundo la capacidad de Chile de seguir creciendo en materia forestal”, señaló el subsecretario Venezian.

Por su parte, Baldini agradeció la confianza y envió un mensaje a los funcionarios.

“Estamos todos los trabajadores de Conaf dispuestos a trabajar intensamente para lograr este nuevo servicio. Si los bosques están bien, las personas también lo están”, destacó.

Baldini, la primera “mujer del fuego” de Conaf, inició su labor en el organismo dependiente del Minagri en 1992.