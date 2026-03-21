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    Sustentabilidad

    Bosque nativo en Chile: el potencial de una industria clave para el desarrollo productivo sostenible

    En el marco del Día Internacional del Bosque, el bosque nativo cumple un rol estratégico, no solo como sumidero de carbono y reservorio de biodiversidad, sino también como base productiva para cientos de propietarios que dependen de él para su sustento y desarrollo económico.

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    Hub Sustentabilidad

    Chile enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, protección ambiental y nuevas oportunidades para las comunidades en su entorno. En ese contexto, el bosque nativo cumple un rol estratégico, no solo como sumidero de carbono y reservorio de biodiversidad, sino también como base productiva para cientos de propietarios que dependen de él para su sustento y desarrollo económico.

    El país cuenta con millones de hectáreas de bosque nativo que representan un patrimonio natural de enorme valor y, al mismo tiempo, una oportunidad para impulsar una industria forestal basada en el manejo sostenible, la generación de valor agregado y el fortalecimiento de economías locales.

    Sin embargo, para consolidar este potencial productivo aún existen desafíos relevantes. Entre ellos destacan el fortalecimiento de mercados para productos provenientes del manejo sustentable del bosque, el acceso a herramientas técnicas para los propietarios y la articulación de este sector con los compromisos climáticos y ambientales del país.

    En esta línea, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) impulsan los Acuerdos de Producción Limpia (APL) de Bosque Nativo, una iniciativa que promueve el manejo forestal sostenible mediante la incorporación del Manejo con Ordenación Forestal y una planificación de largo plazo que permite compatibilizar productividad, conservación y prevención de riesgos ambientales.

    Actualmente, esta iniciativa abarca más de 40 mil hectáreas de bosque nativo a nivel nacional, en siete regiones del país, donde propietarios forestales avanzan hacia un modelo que integra conservación de la biodiversidad, gestión responsable de los recursos naturales y generación de oportunidades productivas.

    “Chile tiene en su bosque nativo una oportunidad enorme para impulsar una actividad productiva sostenible que genere empleo, valor local y protección de nuestros ecosistemas. A través de los Acuerdos de Producción Limpia estamos apoyando a los propietarios para que puedan manejar sus bosques de manera planificada, mejorar su productividad y al mismo tiempo contribuir al cuidado de este patrimonio natural”, señaló la directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Ximena Ruz.

    Este modelo promueve la transición desde prácticas extractivas hacia un manejo forestal planificado de largo plazo, que protege la biodiversidad, mejora la provisión de servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica, y contribuye a reducir riesgos ambientales, entre ellos los incendios forestales.

    Desde la Corporación Nacional Forestal destacan que fortalecer el manejo sostenible es clave para el futuro de los ecosistemas forestales del país. “El bosque nativo es un patrimonio natural fundamental para Chile. Iniciativas como los APL permiten avanzar en su manejo responsable, integrando a los propietarios en un proceso que mejora la gestión forestal, protege la biodiversidad y aporta a la resiliencia frente al cambio climático”, indicó Washington Alvarado, Jefe Departamento Manejo Sustentable de Bosque Nativo en CONAF.

    Para quienes trabajan directamente con el bosque, este proceso también representa nuevas oportunidades de desarrollo, así lo señaló Christian Mattausch, representante de la empresa representante del Consorcio de empresas del APL Bosque Nativo de Los Ríos y La Araucanía, “este proceso nos ha permitido ordenar el manejo del bosque y proyectarlo a largo plazo. Hoy contamos con herramientas para cuidar mejor el recurso y, al mismo tiempo, generar oportunidades productivas para nuestras familias”.

    radiografía APL

    Proyección y desafíos

    Los APL de Bosque Nativo se proyectan hacia una nueva etapa de consolidación, con desafíos centrados en fortalecer mercados para productos provenientes del manejo sostenible, ampliar la participación de propietarios y profundizar su contribución a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Chile.

    Asimismo, la iniciativa busca articularse con los objetivos del Plan Nacional de Biodiversidad, reforzando el rol de los bosques en la protección de ecosistemas y la provisión de servicios ambientales.

    Este trabajo también se ha visto fortalecido con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que a través de un proyecto de cooperación con CONAF y la ASCC permitirá ampliar capacidades técnicas, fortalecer herramientas de gestión y seguir promoviendo modelos que integren conservación, acción climática y desarrollo productivo sostenible.

    Más sobre:Hub SustentabilidadBosque NativoBosquesmedio ambientecrecimiento económico

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