Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

Quién es el director del SII de José Antonio Kast

Cambios importantes está realizando Jorge Trujillo en el Servicio de Impuestos Internos (SII). En su primer día como jefe del servicio, el funcionario le pidió la renuncia a tres de sus subdirectores.

Fuentes al interior del fiscalizador reportan que con los cambios salen Marcelo Freyhoffer, (Subdirección Jurídica), Patricio Muñoz (Subdirección de Asistencia al Contribuyente) y Álvaro del Barrio (Subdirección Contraloría Interna).

Cabe recordar que el organismo cuenta con 11 subdirecciones.

De acuerdo a la nueva Ley de cumplimiento (mejor conocida como Antievasión), los cargos para subdirectores del SII deben ser nombrado a través del sistema Alta Dirección Pública (ADP).

Jorge Trujillo pide renuncia a tres subdirectores del SII JAVIER TORRES/ATON CHILE

El pasado 3 de marzo, el entonces presidente electo, José Antonio Kast, comunicó el nombramiento de Jorge Trujillo al mando del SII, quien ya había tenido un paso en el servicio en los cargos de director de Grandes Contribuyentes y subdirector de Fiscalización entre marzo 2006 y diciembre 2008.

En su experiencia en el sector privado fue gerente de impuestos del Grupo Telefónica y ha sido consultor en administración tributaria para organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Su principal misión será implementar la reforma tributaria que implica una rebaja de impuesto a las empresas desde 27% a 23% y seguir implementando la ley de Cumplimiento Tributario.

Es ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.