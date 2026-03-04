SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    En el Servicio de Impuestos Internos asumirá Jorge Trujillo, mientras que para la Dirección del Trabajo el nombre elegido es el de David Oddó. A ellos se suma el del director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. De esta manera, el gobierno entrante ya ha ocupado tres de los 12 cargos de nominación directa que le permite la ley.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El presidente electo tuvo su primera reunión con su equipo económico.

    Son dos áreas claves para la implementación del programa económico del presidente electo, José Antonio Kast. Se trata del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección del Trabajo (DT), y por lo mismo el gobierno entrante ya definió los nombres que ocuparán la dirección de esos organismos.

    Para el SII el nombre escogido es el de Jorge Trujillo, quien ya tuvo un paso por el propio servicio. Fue director de Grandes Contribuyentes y subdirector de Fiscalización entre marzo de 2006 y diciembre de 2008.

    En su experiencia en el sector privado fue gerente de Impuestos del Grupo Telefónica y ha sido consultor en administración tributaria para organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

    Su principal misión será llevar a cabo la reforma tributaria que implica una rebaja de impuesto a las empresas desde 27% a 23% y seguir implementando la ley de Cumplimiento Tributario. Es ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.

    Como coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda el gobierno electo nombró a Sebastián Vallebona. En su trayectoria se ha especializado principalmente en asesorías tributarias y corporativas, tanto de empresas nacionales como extranjeras, con especial énfasis en reorganizaciones de patrimonios familiares, reestructuraciones corporativas, M&A y análisis de los efectos tributarios de las mismas.

    Actualmente es abogado de Pereira, Covarrubias y Montes.

    Quién es el director del SII de José Antonio Kast

    Para la DT se confirmó el nombre de David Oddó, abogado experto en derecho del Trabajo y Seguridad Social.

    En su trayectoria laboral tuvo un paso por la Dirección del Trabajo durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue primero jefe de Asesores del director Mauricio Peñaloza y luego jefe del departamento jurídico y fiscal hasta marzo del 2020. Ese año dejó el organismo fiscalizador al mismo tiempo que Mauricio Peñaloza. En abril se fue a trabajar con quien fue su jefe en la DT: Peñaloza creó Peñaloza Consultores, lugar en el que se mantiene hasta ahora.

    Es abogado de la Universidad Católica con un magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    DAVID ODDÓ

    Quienes conocen a Oddó afirman que tiene trayectoria en el diseño, gestión y modernización de políticas laborales y de seguridad social, tanto desde el sector público como privado. Asimismo, destacan su paso por el departamento jurídico de la DT, donde logró experiencia directa en conducción instruccional, planificación estratégica, coordinación interinstitucional.

    No obstante, otras fuentes dicen que una de sus falencias son las “habilidades blandas” es decir, el relacionamiento con los funcionarios.

    Kast para nominarlos ocupó dos de las “12 balas de plata” que permite la ley para el nombramiento en el Estado, que es una de las facultades que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) le entrega a la administración entrante para designar ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de asumido su mandato.

    A los nombres de Trujillo y Oddó se sumó el de Frank Sauerbaum, quien asumirá la dirección del Servicio Nacional de Migraciones. De esta manera, el gobierno entrante ya ha ocupado tres de los 12 cargos que le permite la ley.

    Si bien el límite de nombramientos de manera directa son 12, el jefe de Estado podría solicitar la renuncia a otros directivos de primer nivel jerárquico, aunque no puede nombrar a sus sucesores directamente sí puede solicitar que el sistema ADP convoque a un concurso público para llenar esa vacante. En caso de remover a alguno de ellos, se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años.

    Primer comité económico

    En paralelo a estas definiciones, el presidente electo tuvo este martes su primera reunión con los ministros económicos, realizando un “gabinete económico”.

    En la cita, que se extendió por más de tres horas, estuvieron presentes los futuros ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; bimistro de Energía y Economía, Daniel Mas; ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna; de Obras Públicas, Martín Arrau; del Trabajo, Tomás Rau; de Transporte, Louis de Grange; de Medioambiente, Francisca Toledo; de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y Jaime Campos de Agricultura.

    El próximo biministro de Economía y Energía, Daniel Más, escribió en la red social x el objetivo de la reunión. “Chile vive una emergencia económica y el desafío es claro: vamos a trabajar por una economía que progrese y genere oportunidades para que los chilenos y sus familias vivan mejor”.

    Por eso indicó que “hoy tuvimos nuestro primer Comité Económico encabezado por el presidente electo José Antonio Kast para avanzar en nuestra hoja de ruta que permita a Chile volver al camino de la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida”.

    Más sobre:José Antonio KastSIIDT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Elevan a cuatro los casos confirmados de dengue en Isla de Pascua

    Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

    Matías Insunza: “Hay personajes que cometieron actos gravísimos y siguen ejerciendo como abogados. Eso es inaceptable”

    Lo más leído

    1.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    4.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    5.
    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast
    Chile

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta
    Negocios

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano
    Mundo

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”