FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) suscribió un convenio de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Según explicó la FNE, la alianza “permitirá a ambas instituciones intercambiar información de interés para el cumplimiento de sus funciones y que cumplirá un rol clave en la fiscalización en materia del control de operaciones de concentración”.

“El objetivo del convenio es contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones de ambas instituciones fiscalizadoras”, agregó.

En detalle, el SII traspasará a la FNE información sobre tramos de venta anual de contribuyentes personas jurídicas, mallas societarias y otros aspectos que son de interés para el desarrollo de investigaciones.

Andres Perez

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, en un comunicado, destacó especialmente los beneficios que traerá este convenio para fiscalizar prácticas como el gun jumping, “conducta que tiene lugar en circunstancias en que las empresas perfeccionan una operación de concentración sin notificarla previamente a la FNE en los casos en que están obligados a hacerlo conforme a la ley, por verificarse los umbrales de venta correspondientes”.

La FNE también resaltó que, en el marco del convenio, ambas instituciones se comprometieron a utilizar la información proporcionada por la otra solo para los fines propios de sus funciones y a mantener la confidencialidad correspondiente, en el marco de sus competencias legales. Asimismo, se obligan a limitar el conocimiento de la información sólo a aquellos funcionarios que estrictamente tengan la obligación de conocerla, evitando el acceso a terceros no autorizados.