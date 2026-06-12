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    Acción de SpaceX abre con un salto de 20% en su debut bursátil

    El jueves la compañía reveló que la colocación de sus acciones en la IPO implicó un precio de US$135 por papel.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Un salto de dos dígitos registra la acción de SpaceX. Este jueves la compañía reveló que la colocación de los títulos en la IPO implicó un precio de US$135, recaudando US$75 mil millones, pero a esta hora los inversionistas presionan por adquirir más títulos.

    En su debut la acción de la compañía salta 20% al empinarse a los $163 por papel.

    “La valoración en tiempo real supera los $2,1 billones de dólares, convirtiendo a SpaceX en la séptima empresa más valiosa del mundo en su primer día de cotización”, señala Felipe Cáceres, analista de ,ercados de Capitaria.

    Según Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, el segmento de lanzamientos espaciales, aplicando “un múltiplo generoso de 5 veces las ventas, comparable al doble del de Lockheed Martin, se obtienen apenas US$ 20.000 millones, una cifra modesta frente a la valoración total”.

    En el caso de Starlink, “algunas estimaciones apuntan a US$ 20.000 millones de ingresos en 2026. Bajo ese supuesto, una valoración de 32 veces los ingresos proyectados implicaría cerca de US$ 640.000 millones”, dijo Santos.

    Respecto de xAI, el analista apunta que “absorbió US$ 12.700 millones en capex en 2025 y generó grandes pérdidas. El propio Musk la valoró en US$ 250.000 millones al fusionarla con SpaceX. La tesis alcista ve aquí un multiplicador extraordinario, mientras que la bajista anticipa un agujero negro de capital”.

    No obstante, Santos, señala que existen riesgos y el mercado lo sabe. “SpaceX reporta una pérdida neta de US$4.940 millones en 2025 producto de la fusión con xAI, y la compañía cotiza a más de 100 veces sus ingresos anuales incluso antes del alza de hoy”, indica.

    Más sobre:MercadoSpaceXAcciones

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