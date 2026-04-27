SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Putin afirma que Rusia intercederá por Irán y otros socios de Medio Oriente para acelerar la paz

    Según sostuvo Putin, “haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible”.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este lunes que intercederá por Irán, así como por otros países de Medio Oriente, para acelerar el proceso de paz en la región, que desde finales de febrero se encuentra sumida en una grave crisis como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

    Así se lo ha transmitido Putin personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, con quien se ha reunido en San Petersburgo. “Haremos todo lo posible por sus intereses y los de todos los pueblos de la región para garantizar que esta paz se alcance lo antes posible”, ha manifestado el líder ruso.

    Putin también ha trasladado a Araqchi que Moscú comparte el interés de continuar estrechando los vínculos con Teherán, en respuesta a una misiva enviada hace poco por el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. “Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas”, ha dicho.

    Por su parte, Araqchi ha subrayado que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia y por tanto continuarán por esa vía. “Ese es el camino que seguiremos”, ha dicho, según recoge la agencia rusa Interfax.

    Araqchi se encuentra estos días de gira tras haber visitado Omán y Pakistán, que ha intentado mediar sin éxito en una cumbre para que autoridades de Washington y Teherán se vieran las caras en Islamabad.

    El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.

    Más sobre:Vladimir PutinRusiaIránMedio OrienteEstados UnidosIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena

    Estudio destaca efectividad de renegociaciones: carga financiera baja del 90% al 26% de deuda tras procesos

    Corte rechaza apelación del gobierno y mantiene libertad de estudiantes formalizados por agresión a ministra Lincolao

    El líder de Hezbolá expresa su “rechazo absoluto” a las negociaciones directas entre Líbano e Israel

    Eduardo Navarro, presidente de Abastible, ve en Chile “una mayor valoración del crecimiento”

    Raphael Huppertz, socio de nuevo proyecto en dunas de Concón: “El sistema ambiental chileno es muy robusto y exigente”

    Lo más leído

    1.
    Trump admite que retrasó su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”

    Trump admite que retrasó su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”

    2.
    Melania Trump arremete contra el humorista Jimmy Kimmel por “difundir odio”: “Su monólogo sobre mi familia no es comedia”

    Melania Trump arremete contra el humorista Jimmy Kimmel por “difundir odio”: “Su monólogo sobre mi familia no es comedia”

    3.
    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    4.
    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el Black Inmobiliario 2026: revisa las fechas con rebajas en casas y departamentos

    Comienza el Black Inmobiliario 2026: revisa las fechas con rebajas en casas y departamentos

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Corte rechaza apelación del gobierno y mantiene libertad de estudiantes formalizados por agresión a ministra Lincolao
    Chile

    Corte rechaza apelación del gobierno y mantiene libertad de estudiantes formalizados por agresión a ministra Lincolao

    “A veces hay que tomar definiciones que son poco populares”: Mara Sedini sobre ser la ministra peor evaluada en Cadem

    Boric asiste a aniversario de Carabineros y sostiene breve intercambio con Kast

    Antes de rechazar, hay que discutir
    Negocios

    Antes de rechazar, hay que discutir

    Estudio destaca efectividad de renegociaciones: carga financiera baja del 90% al 26% de deuda tras procesos

    Eduardo Navarro, presidente de Abastible, ve en Chile “una mayor valoración del crecimiento”

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal
    Tendencias

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump

    Javier Correa se sincera tras darle el triunfo a Colo Colo: “No lo había pasado bien; estos goles alimentan el alma”
    El Deportivo

    Javier Correa se sincera tras darle el triunfo a Colo Colo: “No lo había pasado bien; estos goles alimentan el alma”

    “Está verde; es bueno de verdad”: el mensaje de Arturo Vidal tras la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena

    La Casa del Dragón: la tercera temporada trae la guerra a HBO Max

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    El líder de Hezbolá expresa su “rechazo absoluto” a las negociaciones directas entre Líbano e Israel
    Mundo

    El líder de Hezbolá expresa su “rechazo absoluto” a las negociaciones directas entre Líbano e Israel

    Melania Trump arremete contra el humorista Jimmy Kimmel por “difundir odio”: “Su monólogo sobre mi familia no es comedia”

    Putin afirma que Rusia intercederá por Irán y otros socios de Medio Oriente para acelerar la paz

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido