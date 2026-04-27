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    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    El asesor presidencial emiratí advirtió de que la tensión vivida con Irán durante las seis semanas de conflicto, representa “un punto de inflexión decisivo para la región”.

    Por 
    Europa Press

    El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha señalado este lunes que la escalada militar de Irán contra los países del Golfo, en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, fue “grave, deliberada y calculada”, apuntando a que representa un “punto de inflexión para toda la región.

    Así se ha expresado en un foro empresarial en Dubai en el que ha insistido en que el ataque de Irán fue producto de “una planificación previa más que una escalada momentánea”, según recoge la agencia WAM.

    A su juicio, la “magnitud y ejecución” de la ofensiva militar de Teherán lleva a pensar que “no se trató de una decisión aislada”. Por ello ha atribuido un “movimiento estratégico llevado a cabo a pesar de los esfuerzos sostenidos del Golfo por desescalar y evitar la confrontación”.

    En este sentido Gargash ha advertido de que la tensión vivida con Irán durante las seis semanas de conflicto, representa “un punto de inflexión decisivo para la región”, asegurando que no tiene “precedentes” ni en su impacto ni en su escala.

    “Marca una clara ruptura con los patrones de interacción anteriores”, ha reflexionado, incidiendo en que ha dejado entreve los límites de la política de contención ejercida por los países del Golfo al tiempo que refuerza “la gravedad de la amenaza que representa Irán” y pone de manifiesto que no puede abordarse “únicamente” con la “contención tradicional”.

    Asimismo, ha apuntado a los “desafíos estructurales” que ha evidenciado la crisis en los países de la región, incluyendo “la fragmentación de la seguridad nacional árabe y las prioridades regionales divergentes”, al tiempo que ha valorado la alianza estratégica con países de fuera de la región, como Estados Unidos.

    Más sobre:IránEmiratosGuerraDubai

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