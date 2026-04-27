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    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar

    Jack Grealish vuelve a estar en el ojo de la polémica en Inglaterra. Nuevamente suma un episodio extradeportivo a su controversial historial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar. Jon Super

    Jack Grealish vuelve a generar atención en Inglaterra. El futbolista de 30 años, actualmente a préstamo en Everton desde el Manchester City, fue captado en estado de ebriedad, según reportó el medio británico The Sun.

    De acuerdo con el diario citado, el episodio ocurrió la tarde del sábado en la azotea del bar Stories, donde el jugador estaba junto a un grupo de amigos. El periódico señaló que Grealish llegó al lugar cerca de las 16.30 horas y que aproximadamente 60 minutos después se quedó dormido en la mesa, rodeado de bebidas.

    Un testigo citado por el medio describió la situación. “Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura”, afirmó.

    El hecho se produce mientras el atacante atraviesa un período de recuperación tras una lesión prolongada. No juega desde el 18 de enero. En el actual curso, el futbolista no ha logrado sumar continuidad, situación que coincide con cuestionamientos sobre su conducta fuera de la cancha.

    La trayectoria de Grealish ha estado marcada por episodios similares en el pasado. El extremo fue transferido al Manchester City en 2021. En el equipo de Pep Guardiola las polémicas extradeportivas generaron reproches internos.

    La imagen de Jack Grealish.

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