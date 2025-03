Futbolista del Manchester City es captado en estado de ebriedad y en Inglaterra lo apuntan por la crisis del equipo

Jack Grealish no cambia. En la etapa más gloriosa del Manchester City de Pep Guardiola, el volante solía ser el protagonista de los festejos. Ahora que los resultados del equipo ciudadano no son los mejores, su actitud sigue siendo la misma. Hace algunas horas fue captado a la salida de un bar en Newcastle, donde se le grabó en evidente estado de ebriedad. Al futbolista le costaba mantenerse de pie e iba con una botella en la mano.

De acuerdo a lo informado por el medio Mail Sports, el mediocampista llegó al local y, además de su consumo, se ofreció a pagar la cuenta de todos los asistentes que habían en el lugar. En total, el deposito ascendió a 500 libras, lo que equivale a aproximadamente a 600 mil pesos chilenos. La situación lo ha llevado a ser criticado por los fanáticos del cuadro británico. Algunos comentarios dicen que su sueldo es tirar dinero a la basura.

La actual temporada no ha sido la mejor para el ex Aston Villa. Ha jugado 24 partidos, donde registra solo dos goles y cuatro asistencias. Actualmente, el elenco ciudadano está en la cuarta posición de la Premier League. En la Champions fueron eliminados por el Real Madrid.

El polémico historial de Grealish

El volante ha ganado una fama de fiestero en Europa que a esta altura no oculta. Por ejemplo, cuando ganaron la Liga de Campeones, en 2023, Grealish admitió que pasó 72 horas despierto y durante los últimos instantes de festejos tuvo que ser trasladado en silla de ruedas por sus compañeros. “Según los informes, a Grealish se le ofreció el uso de una silla de ruedas mientras Kyle Walker lo ayudaba cuando jugadores salían de su hotel y regresaban a su avión privado”, dio a conocer el Daily Stars en ese momento.

También fue bullada su gigantesca fiesta de cumpleaños de 2023. El británico arrendó un hotel llamado The Lakes By Yoo, en la localidad de Lechlade-on-Thames, en Inglaterra, gastando 5 mil euros por cada una de las cabañas que necesitaba. De acuerdo a lo expuesto por el diario The Sun, en el lugar hubo comida, alcohol y música en vivo, todo a disposición de quienes formaban parte de la lista de gente que armó el jugador para su cumpleaños. El lugar también contaba con kayaks y botes, para pasear por la bahía, al que tenían acceso los invitados. Cada cabaña tenía seis habitaciones y una salida al lago, donde podían bañarse.

Claro que su episodio más controvertido ocurrió en la pandemia. En pleno confinamiento por el Coronavirus, Grealish rompió la cuarentena para asistir a una fiesta y fue descubierto al chocar su vehículo. Cuando lo tomaron detenido, la policía captó que el futbolista estaba conduciendo su auto con pantuflas.