En un lago, con cerveza y música en vivo: el desatado cumpleaños de Jack Grealish en un hotel de lujo

Jack Grealish suele marcar la diferencia. Lo hace dentro del campo, al ser un futbolista encarador y hábil, características que no abundan en el prototipo de jugador inglés. Pero también le gusta destacarse fuera de la cancha. Luego de la Champions League que ganó el Manchester City, fue el gran protagonista en los festejos.

De esta manera, quiso organizar una fiesta de cumpleaños acorde a la fama de figura fiestera que se ha generado en torno a él. El pasado 10 de septiembre fue la fecha en que el ariete cumplió 28 años y la celebración, al parecer, cumplió con las expectativas que había generado en sus invitados.

El británico arrendó un hotel llamado The Lakes By Yoo, en la localidad de Lechlade-on-Thames, del distrito de Cotswolds, gastando 5 mil euros por cada una de las cabañas que necesitaba. De acuerdo a lo expuesto por el diario The Sun, en el lugar hubo comida, alcohol y música en vivo, todo a disposición de quienes formaban parte de la lista de gente que armó Grealish para su cumpleaños.

En el medio citado exponen algunos testimonios de gente del círculo íntimo del futbolista, que prefirió no decir su nombre. “Jack proviene de una gran familia y nada le gusta más que gastar el dinero que tanto le costó ganar en ellos y compartir el amor”, expone una de las personas.

Sin embargo, lo mencionado no fue lo único que hubo. El lugar también contaba con kayaks y botes, para pasear por la bahía, al que tenían acceso los invitados. Cada cabaña tenía seis habitaciones y una salida al lago, donde podían bañarse. También pudieron acceder a sectores donde se hicieron fogatas.

Jack Grealish, días después de ganar la Champions League con el Manchester City.

El fiestero Jack

En el Manchester City están al tanto de las actitudes de Grealish. De hecho, desde el cuerpo técnico tienden a bajarle el perfil, ya que, según aseguran, siempre sus salidas son en el tiempo libre. Pep Guardiola incluso ha bromeado con ello. “Claramente mañana será más feliz que hoy. Tendremos que recuperarnos al máximo, no habrá ninguna gota de alcohol”, declaró tras ganarle al Sevilla en la Supercopa de Europa, haciendo alusión a las imágenes difundidas del inglés luego de la UCL.

Luego de la obtención del preciado título continental, a manos del Inter de Milán, el ex Aston Villa reveló que pasó 72 horas sin dormir, pasando noches enteras en discotecas, para luego sumarse a los festejos oficiales con el plantel. De hecho, muchas veces se le vio con lentes de sol y siendo sujetado por sus compañeros. Algo que los hinchas se tomaron con humor en esos días.

Los videos virales de Grealish fueron múltiples. Se le vio bailando, sin camiseta, con un chaleco de seguridad, con gorra y con liquido por encima la cabeza. Siempre acompañado de alguna botella, preferentemente de cerveza o, en ocasiones, de espumante. A veces animando a sus compañeros, en otras, siendo animado. Lo concreto es que su fama se la ganó en esos días y en su cumpleaños no quiso ser menos.