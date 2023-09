Colo Colo juega para Cobresal: el Cacique se enreda ante Copiapó y da un paso atrás en la lucha por el título

Colo Colo jugó el primero de sus dos partidos pendientes y tropezó. Un empate con sabor a derrota ante Deportes Copiapó (1-1). Dos días después del empate de la Roja con Colombia, el Monumental volvió a recibir fútbol, pero esta vez con su anfitrión. Puede ser una frase cliché, pero acá sí se cumplía el rótulo de “partido de realidades opuestas”, porque ambos cuadros están en pugnas distintas. Si el Cacique está en plena persecución del líder Cobresal, el León de Atacama lucha por la permanencia en Primera. Por lo mismo, el resultado es frustrante para los albos.

A Gustavo Quinteros le costó encontrar el tridente ofensivo titular, hasta que dio con él (Thompson, Pizarro y Palacios). Sin embargo, en un duelo importante ante los atacameños, salió a la cancha con un trío impensado hace algunas semanas: Bolados, Benegas y Moya. Si bien el DT le levantó el castigo a los jóvenes que se perdieron el Superclásico, fueron a la banca. En el caso del ex Vasco da Gama, se lesionó ante la U. A minutos del arranque, Colo Colo tuvo que hacer un cambio obligado porque Óscar Opazo se resintió en el calentamiento. Por esto, entró de emergencia César Fuentes como lateral.

Los primeros 45 minutos de los albos fueron en modo receso. Tuvo escasa claridad de mitad de cancha hacia arriba, tanto así que registró sólo un tiro al pórtico de Nelson Espinoza. El Copiapó de Ivo Basay salió a presionar alto en el arranque del compromiso (el primer remate fue de Jorge Luna, a los 50 segundos) y complicó a un Colo Colo que no tenía una salida limpia desde el fondo. Con el devenir del encuentro, esa presión de la visita cedió y el Cacique tomó mayor control, sin hacer daño real.

La más clara de los blancos fue en los 15′, con una doble opción de Fuentes y Moya. El golero Espinoza tuvo una notable reacción ante el remate del ex Ñublense, quien fue el reemplazante de Palacios como puntero izquierdo. Benegas tuvo una chance con un remate elevado, pero nada más.

En la cancha de Macul, no había una gran diferencia entre un aspirante al título y un elenco que no quiere descender. El 64% de posesión de balón que registró Colo Colo en el primer lapso fue inútil porque aquello no se tradujo en una superioridad clara y manifiesta en el área nortina. El campeón vigente era incapaz de desatar la madeja defensiva de Basay, que no cayó en un planteo conservador.

Era evidente que el Cacique necesitaba refrescarse. El elegido fue Thompson para ingresar en el complemento. Quinteros sacrificó un volante (Vicente Pizarro, una vez más) para quedar con cuatro en delantera. Y cuando el equipo estaba presionando, algunos de sus “hinchas” atentaron contra ellos. Se encendieron bengalas, lo que obligó a interrumpir el juego por algunos minutos.

Esa disposición exponía a Colo Colo a los contragolpes de Copiapó. En ese sentido, tanto Jorge Luna como Maxi Quinteros no acababan bien las jugadas que tenían de frente al arco de Fernando De Paul. El reloj corría y los albos estaban presos de la ansiedad. Había más nerviosismo que claridad.

Una salida rápida de Copiapó, aprovechando los espacios de Colo Colo en el fondo, terminó asestando un golpe profundo al cuadro popular. Un impecable centro de Reynero da con la cabeza de Quinteros, quien silencia el Monumental con el 1-0, en los 76′. Había batacazo.

Las caras largas se multiplicaron en Pedrero. No se veía por dónde. Sin embargo, Colo Colo encontró en la pelota detenida una ventana para igualar. A minutos del epílogo, un tiro libre de Leo Gil se clava en la portería de Espinoza y empata. Con el tiempo en contra, el Cacique se lanzó en ataque pero no llegó a buen puerto.

El empate es un mal resultado para los albos en su afán de cazar a Cobresal. Alcanza los 36 puntos, a 10 de los mineros, con un partido menos (ante Magallanes). Después del receso por Fiestas Patrias, Colo Colo precisamente debe recibir a los de Gustavo Huerta y lo hará sin Esteban Pavez, expulsado. Por lo mismo, el 1-1 con un aspirante al descenso es equivalente a una derrota.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; C. Fuentes, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg (78′, A. Bouzat); L. Gil, E. Pavez, V. Pizarro (46′, J. Thompson); M. Bolados, L. Benegas (63′, D. Pizarro) y M. Moya (63′, A. Oroz). DT: G. Quinteros.

Copiapó: N. Espinoza; A. Ortiz (86′, J. Contreras), N. Vargas, D. García; F. Reynero (90′+4, J. I. Sills), J. Jaime, I. Rozas (90′, M. Medel), Y. Oyanedel; J. Luna; J. Valladares (46′, M. Quinteros) e I. Díaz. DT: I. Basay.

Goles: 0-1, 76′, Quinteros, cabezazo tras centro de Reynero; 1-1, 84′, Gil, de tiro libre.

Árbitro: J. Sepúlveda. Amonestó a Pavez (CC); Rozas, Jaime, Luna, Contreras y Leyton en la banca (COP). En los 90′+6, expulsa a Pavez con doble amarilla.

Estadio Monumental. Asistieron 25.455 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.