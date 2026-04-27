“A veces hay que tomar definiciones que son poco populares”: Mara Sedini sobre ser la ministra peor evaluada en Cadem

En medio de una actividad en el marco del aniversario de Carabineros de Chile, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, abordó su mala evaluación en la última encuesta Cadem, donde fue la secretaria de Estado peor evaluada del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

“He dicho en múltiples ocasiones que las encuestas son fotos del momento, que a nosotros no nos mueven las encuestas, sino lo que nos mueve es el accionar por la ciudadanía”, sostuvo.

El vocera de gobierno añadió que: “ A veces hay que tomar definiciones que son poco populares, pero lo importante es hacerlo con responsabilidad. Lo responsable es hacerlo de cara al futuro de Chile , a que Chile vuelva a encontrarse en las vías del desarrollo, y también solucionar el problema de estrechez fiscal que tenemos”.

Cabe recordar que este domingo, la encuesta Cadem arrojó que la vocera anotó una caída de 18 puntos en un mes, por lo que su aprobación llegó al 24% y su desaprobación alcanza el 69%.

Consultada sobre si existe alguna autocrítica, Sedini señaló que “lo importante es que estoy dispuesta a trabajar con mi país. El mandato del presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos, más allá de las encuestas”.

Consultada por los supuestos problemas comunicacionales del gobierno, la ministra sostuvo que: “Seguimos avanzando en mejorar la vida de todos los chilenos y eso requiere tomar decisiones específicas, decisiones concretaras y decisiones difíciles yn esa fue la razón por la cual nos eligieron.