SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    En el balance mensual, el Presidente Kast cerró los últimos 30 días con un promedio de 42% de aprobación, que representa una caída de nueve puntos respecto de marzo, mientras que la desaprobación alcanza el 52%, diez puntos menos que lo consignado el mes pasado.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministra Mara Sedini

    La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de abril, reveló un fuerte retroceso en la evaluación ciudadana a la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, quien registró una caída de 18 puntos en su aprobación, situándose en solo un 24%, mientras que su desaprobación escaló al 69%, posicionándola como la peor evaluada del gabinete.

    En el ranking de evaluación ministerial, junto a Sedini figuran entre los peor evaluados el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con 39% (-5 puntos); la ministra de la Mujer, Judith Marín, con 38% (-10 puntos); la titular de Deportes, Natalia Duco, con 36% (-13 puntos); y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también con 36% (-17 puntos).

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En contraste, los mejor evaluados del gabinete son el ministro Secretario General de la Presidencia, José García, con 58%; la ministra de Salud, May Chomali, con 56%; y el titular de Vivienda, Iván Poduje, con 55%.

    Sube desaprobación de Kast en un mes

    El deterioro en la imagen del Ejecutivo no se limita al gabinete. La encuesta también muestra un retroceso en la evaluación del Presidente Kast, cuya desaprobación subió tres puntos hasta alcanzar el 53%, mientras que su aprobación descendió a 41%.

    En el balance mensual, el Mandatario cerró los últimos 30 días con un promedio de 42% de aprobación, lo que representa una caída de nueve puntos respecto de marzo, mientras que un 52% lo desaprueba, diez puntos menos que lo consignado el mes pasado.

    24/04/2026 - Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La baja en el respaldo al jefe de Estado se concentra especialmente en segmentos clave: los estratos socioeconómicos bajos (-11 puntos), personas entre 35 y 54 años (-11), votantes de Franco Parisi (-12), quienes apoyaron a Evelyn Matthei (-14) y quienes no participaron en las elecciones del año pasado (-16).

    En paralelo, el estudio también indagó en las expectativas ciudadanas respecto del futuro del país. Un 50% de los encuestados manifestó no creer en la frase “todo va a estar bien”, recurrentemente utilizada por el Mandatario, frente a un 46% que sí mantiene una visión optimista.

    Más sobre:Mara SediniEncuesta CademDesaprobaciónPresidente KastJorge QuirozJudith MarínNatalia DucoTrinidad SteinertGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trabajador muere aplastado durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil

    Kast y sus ministros se despliegan por el Día del Carabinero

    Gobierno se reúne con el PC y el FA y completa ronda de conversaciones para abordar la megarreforma de Kast

    Jorge Guzmán: “En gran medida, hoy el Partido Republicano descansa en las figuras políticas de Chile Vamos, incluido Evópoli”

    Sospechoso escribió manifiesto “muy crítico con Trump” y se lo mandó a su familia antes de abrir fuego

    Perú detiene a ocho militares por presunta masacre de civiles en Ayacucho

    Lo más leído

    1.
    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    2.
    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    3.
    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    4.
    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%
    Chile

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    Kast y sus ministros se despliegan por el Día del Carabinero

    Gobierno se reúne con el PC y el FA y completa ronda de conversaciones para abordar la megarreforma de Kast

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Arsenal aprovecha los errores de Christiane Endler y da el primer golpe ante el Lyonnnes en la Champions League femenina
    El Deportivo

    Arsenal aprovecha los errores de Christiane Endler y da el primer golpe ante el Lyonnnes en la Champions League femenina

    El desahogo entre lágrimas de Javier Correa tras ser el héroe en el triunfo de Colo Colo: “Cuesta mucho estar acá”

    La autocrítica de Fernando Ortiz tras la victoria de Colo Colo: “En el segundo tiempo no entramos con la atención adecuada”

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción
    Tecnología

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Trump admite que retrasó su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”
    Mundo

    Trump admite que retrasó su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales: “Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”

    Trabajador muere aplastado durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil

    Sospechoso escribió manifiesto “muy crítico con Trump” y se lo mandó a su familia antes de abrir fuego

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido