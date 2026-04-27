Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de abril, reveló un fuerte retroceso en la evaluación ciudadana a la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, quien registró una caída de 18 puntos en su aprobación, situándose en solo un 24%, mientras que su desaprobación escaló al 69%, posicionándola como la peor evaluada del gabinete.

En el ranking de evaluación ministerial, junto a Sedini figuran entre los peor evaluados el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con 39% (-5 puntos); la ministra de la Mujer, Judith Marín, con 38% (-10 puntos); la titular de Deportes, Natalia Duco, con 36% (-13 puntos); y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también con 36% (-17 puntos).

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En contraste, los mejor evaluados del gabinete son el ministro Secretario General de la Presidencia, José García, con 58%; la ministra de Salud, May Chomali, con 56%; y el titular de Vivienda, Iván Poduje, con 55%.

Sube desaprobación de Kast en un mes

El deterioro en la imagen del Ejecutivo no se limita al gabinete. La encuesta también muestra un retroceso en la evaluación del Presidente Kast, cuya desaprobación subió tres puntos hasta alcanzar el 53%, mientras que su aprobación descendió a 41%.

En el balance mensual, el Mandatario cerró los últimos 30 días con un promedio de 42% de aprobación, lo que representa una caída de nueve puntos respecto de marzo, mientras que un 52% lo desaprueba, diez puntos menos que lo consignado el mes pasado.

24/04/2026 - Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La baja en el respaldo al jefe de Estado se concentra especialmente en segmentos clave: los estratos socioeconómicos bajos (-11 puntos), personas entre 35 y 54 años (-11), votantes de Franco Parisi (-12), quienes apoyaron a Evelyn Matthei (-14) y quienes no participaron en las elecciones del año pasado (-16).

En paralelo, el estudio también indagó en las expectativas ciudadanas respecto del futuro del país. Un 50% de los encuestados manifestó no creer en la frase “todo va a estar bien”, recurrentemente utilizada por el Mandatario, frente a un 46% que sí mantiene una visión optimista.