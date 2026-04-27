SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Mideso prepara ingreso de proyecto de ley que buscará restringir el acceso de menores de edad a redes sociales

    "En Chile hasta ahora solo tenemos la prohibición de uso en los colegios, pero eso no impide que estén propensos a múltiples peligros como los desafíos virales que hemos visto y la creciente violencia que genera en los colegios", explicó al respecto la ministra María Jesús Wulf.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Mideso prepara ingreso de proyecto de ley que buscará restringir el acceso de menores de edad a redes sociales Ministerio de Desarrollo Social

    La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, informó que desde el Ejecutivo están preparando el próximo ingreso de un proyecto de ley que restrinja el acceso de los menores de edad a redes sociales.

    “Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos, sin vulneraciones. Uno de esos entornos es hoy especialmente el digital”, señaló al respecto la jefa de la cartera.

    Respecto a este plan, Wulf enfatizó que existe “bastante evidencia internacional” respecto a los efectos negativos de un uso no controlado del Internet en los menores, lo que también sería la principal razón de esta iniciativa.

    En Chile hasta ahora solo tenemos la prohibición de uso en los colegios, pero eso no impide que estén propensos a múltiples peligros como los desafíos virales que hemos visto y la creciente violencia que genera en los colegios”, agregó Wulf al respecto.

    Como señala la ministra, la iniciativa surge luego que en marzo de este año comenzara a regir la ley que restringe el uso de celulares en los establecimientos educacionales de nuestro país.

    Según detalló Wulf, para este proyecto de ley esperan conseguir el “desarrollo de un plan, que sin limitar las libertades individuales proteja a nuestros niños de estas influencias, dando a los padres las herramientas de control y convirtiendo al entorno digital en un espacio seguro”.

    “Este modelo que estamos trabajando, escuchando a parlamentarios, escuchando a expertos, procederemos a implementarlo a través de los trámites que sean necesarios, como un proyecto de ley que estamos seguros será aprobación transversal en el Congreso.

    Lee también:

    Más sobre:María Jesús WulfDesarrollo SocialMidesoRedes sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Lo más leído

    1.
    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    2.
    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    Licencias médicas: 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con reposo el primer semestre de 2025

    3.
    Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

    Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

    4.
    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    Kast destaca justicia por “Héroes de Arauco” y llama a endurecer sanciones contra quienes ataquen a policías

    5.
    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Buque Escuela Esmeralda inicia este sábado viaje de 154 días en que visitará ocho puertos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025
    Chile

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual
    Negocios

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos
    Tendencias

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario
    El Deportivo

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario

    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar

    Selknam se impone como visita Yacare XV, alcanza tres triunfos al hilo y confirma su remontada en el Súper Rugby Américas

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual
    Cultura y entretención

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington
    Mundo

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido