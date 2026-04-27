Mideso prepara ingreso de proyecto de ley que buscará restringir el acceso de menores de edad a redes sociales

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, informó que desde el Ejecutivo están preparando el próximo ingreso de un proyecto de ley que restrinja el acceso de los menores de edad a redes sociales.

“Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos, sin vulneraciones. Uno de esos entornos es hoy especialmente el digital”, señaló al respecto la jefa de la cartera.

Respecto a este plan, Wulf enfatizó que existe “bastante evidencia internacional” respecto a los efectos negativos de un uso no controlado del Internet en los menores, lo que también sería la principal razón de esta iniciativa.

“En Chile hasta ahora solo tenemos la prohibición de uso en los colegios, pero eso no impide que estén propensos a múltiples peligros como los desafíos virales que hemos visto y la creciente violencia que genera en los colegios”, agregó Wulf al respecto.

Como señala la ministra, la iniciativa surge luego que en marzo de este año comenzara a regir la ley que restringe el uso de celulares en los establecimientos educacionales de nuestro país.

Según detalló Wulf, para este proyecto de ley esperan conseguir el “desarrollo de un plan, que sin limitar las libertades individuales proteja a nuestros niños de estas influencias, dando a los padres las herramientas de control y convirtiendo al entorno digital en un espacio seguro”.