Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

La senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), defendió la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast, pero admitió falencias al momento de comunicar el proyecto a la ciudadanía.

En diálogo con radio Agricultura, la parlamentaria destacó la oportunidad que entrega esta semana distrital para que el Ejecutivo a través de sus ministros y reforzado con la presencia de congresistas del oficialismo en regiones den a conocer los detalles de la iniciativa denominada de Reconstrucción Nacional.

“Creo que esta semana, aprovechando, lo digo de esta manera, entre comillas, la semana distrital, regional, que los parlamentarios mayoritariamente están en sus regiones, hay que aprovechar de que el Ejecutivo, pero en conjunto también con esos parlamentarios, porque esto es importante comunicarlo de buena forma en todo el país, podamos hacer esa bajada, que a mi juicio aún falta”, dijo.

La máxima autoridad del Senado puso como ejemplo el discurso proyectado desde la oposición, que plantea que se trata de una reforma tributaria encubierta para beneficiar a los superricos, en base a iniciativas como la rebaja del impuesto corporativo de un 27% a un 23%.

“Si a alguien le parece que el Gobierno va a empujar un proyecto que solamente favorece a los superricos, están muy equivocados, y lo pongo rápidamente con un ejemplo. Cuando tú le disminuyes los impuestos a una gran empresa, obviamente que esa empresa lo que va a hacer no es ahorrar, porque no está en su esencia, lo que va a hacer es invertir en un nuevo proyecto, lo que va a hacer es que con ese nuevo proyecto va a contratar a más trabajadores y trabajadoras, lo que va a hacer eventualmente es incluso mejorar las condiciones de algunos trabajadores”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que “esa bajada (comunicacional) tiene que ocurrir. En definitiva, ¿qué significa disminuirle a las empresas un determinado porcentaje del impuesto que pagan, versus, y cómo se traduce, insisto, en mayor crecimiento, en mayor inversión? Pero no en lo que uno crea, sino que efectivamente en algún acuerdo que haya, en cuanto más trabajo va a significar. Yo creo que eso, efectivamente, aún falta".

Núñez reforzó que “esta semana eso hay que corregirlo. Y hay que corregirlo en el sentido de que este proyecto no tiene dos o tres voceros, este proyecto tiene a cada ministro (...) Creo que esta semana todos los ministros tienen que desplegarse y explicar la bajada de este proyecto”.