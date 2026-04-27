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    “Ojalá valga la pena, que haya alguna consideración”: Carmona ante reunión de parlamentarios del PC con García Ruminot

    El timonel del Partido Comunista sostuvo que “ese debate tiene que hacerse. Todo indica que el gobierno no está disponible para conceder nada".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la reunión que mantendrán parlamentarios de la colectividad con el ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), José García Ruminot, por el proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

    “Creo que más vale tarde que nunca”, expresó en radio Usach el timonel del PC al respecto de la instancia programada para después del mediodía. Añadiendo que “ojalá valga la pena que haya alguna consideración, que esto no sea un mero trámite y que de verdad haya disposición a escuchar, a acoger, a recoger, a integrar otra mirada que también tiene el país”.

    En esa línea, Carmona indicó que existe voluntad “común” de los partidos de lograr que “el gobierno asuma las propuestas, las observaciones y las críticas que tiene una parte de la oposición al proyecto que han presentado y que es un megaproyecto, que es un proyecto que ha tenido bastante descalificativo y que tiene que ver con esta idea de bajar los impuestos a los ricos y entregar un par de bonos al sector más vulnerable”.

    “Ese debate tiene que hacerse. Todo indica que el gobierno no está disponible para conceder nada. Bueno, esa es la discusión que viene. Todos sabemos que el punto fuerte del gobierno es que tiene los votos. (...) De parte nuestra, el acento va a estar, por ejemplo, en qué va a pasar con las políticas sociales”, prosiguió el timonel del PC.

    “Por ejemplo, la alimentación de los estudiantes. Es una perversión absoluta hacer un chantaje entre un proyecto que quiere entregarle más riqueza a los ricos, quitarle la alimentación”, apuntó, agregando que esto no debería “estar en el debate”.

    Respecto a las declaraciones de Jeannette Jara, excandidata del PC, sobre buscar acuerdos respecto a la megarreforma, Carmona señaló que “yo creo que hay que ser más cauteloso en lo que son las opiniones que en este caso son a título personal”.

    “Yo tengo que tener la cautela de que mis opiniones sean a nombre del Partido Comunista, porque es lo que represento. Y el partido tiene todas las posibilidades de corregir lo que yo diga como colectivo. Cuando tiene un espacio mediático más titular en propiedad y no hay debates con nada, hay que tener la cautela de que va a haber siempre una discusión muy rápida de otros a interpretar eso, y en vez de contribuir, a debilitar lo que sea la posición que tenga el sector”, sostuvo el timonel del PC.

    Más sobre:Lautaro CarmonaMegarreformaPlan de ReconstrucciónJosé García Ruminot

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