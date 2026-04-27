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    Schalper descarta eliminación de programas y acusa “lectura antojadiza” de la oposición

    El diputado de Renovación Nacional, descartó que el Gobierno fuera a cortar esos programas aunque señalando que "si los va a corregir para que realmente estén al servicio de sus beneficiarios".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió durante la mañana de este lunes al cuestionado oficio de Hacienda, que sugiere cortar o descontinuar una serie de programas de Gobierno, apuntando a una “lectura antojadiza” de la oposición.

    En conversación con Radio Pauta, Schalper descartó que se trate de eliminaciones y apuntó que “no es que se deje de aplicar el programa, sino que aquellos programas que están funcionando mal se dejen de aplicar como lo están haciendo”.

    En ese contexto, al referirse al programa de alimentación escolar, el diputado explicó que “cuando acusamos constitucionalmente al ministro de Educación y analizamos el programa de educación escolar, nos encontramos con un despilfarro sin precedentes. Si alguien quiere que sigamos en eso, a mí me llama un poco la atención”.

    El parlamentario sostuvo que la discusión ha sido mal interpretada y precisó que el concepto de “descontinuar” tiene relación con que "no continúa, le reitero, en su diseño actual".

    Asimismo, Schalper cuestionó a la oposición realizando un llamado a " leer las palabras de buena fe“. “Yo lo que digo, y por eso el presidente Kast estaba tan choreado, porque en el fondo, acá lo que hay es una permanente lectura de cierto sector de la izquierda de una manera antojadiza de las cosas”, sostuvo.

    Finalmente según expresó, “que tengan la tranquilidad los chilenos, que el Gobierno de unidad del Presidente Kast no va a cortar esos programas, pero si los va a corregir para que realmente estén al servicio de sus beneficiarios".

    Presente de Chile Vamos

    Schalper en la ocasión, además abordó el presente de Chile Vamos, defendiendo la vigencia del conglomerado.

    “Aquellos que lo ponen en cuestión tienen un problema como de sentido de realidad”, mencionó el parlamentario, destacando además las buenas valoraciones que están teniendo los ministros Alvarado y García.

    En la misma, apuntó que en Renovación Nacional, “le damos plena vigencia a ese espacio político llamado Chile Vamos, que es el que le permite precisamente gobernabilidad y proyección en el tiempo al gobierno unidad que nos ha planteado el Presidente Kast”.

    Más sobre:HaciendaOficioDiego SchalperGobiernoProgramas

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