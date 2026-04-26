Alessandri proyecta que megarreforma pasará al Senado en junio y endurece críticas a la oposición

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó este domingo la discusión en el Congreso en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Mesa Central en Canal 13, el parlamentario apuntó que la meta del Ejecutivo de despachar el proyecto antes de la cuenta pública del 1 de junio es factible.

“Yo diría que por la velocidad en que ha sesionado la Comisión de Hacienda, en mayo es el mes en que este proyecto estaría en la Sala de la Cámara y junio es más bien el mes en que estará en el Senado” , proyectó el parlamentario", estimó.

Alessandri precisó que, tras la semana distrital, se renovarán las sumas urgencias para que las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo completen la revisión de sus respectivos artículos en un plazo de 15 días.

Dardos a la oposición

En tanto, el líder de la Cámara Baja manifestó su convicción de seguir la tramitación del megaproyecto -que contempla más de 40 medidas en materia tributaria, de empleo, permisología y un eje de reconstrucción- y cuestionó las tensiones surgidas dentro de la Cámara baja.

“En el Congreso tenemos que llegar a acuerdos. No tenemos la mayoría en la Cámara, no tenemos la mayoría en el Senado. Esta pelea de que qué partido propuso la medida para la clase media no es importante”, cuestionó Alessandri.

“Lo más importante es cómo sacamos adelante el proyecto, cómo se reactiva la economía de Chile, y esos votos, ojalá no sea sólo el Partido de la gente, ojalá el PPD, la DC, los independientes, entiendan que este es un proyecto que Chile necesita para reactivarse”, agregó el parlamentario gremialista.

Alessandri proyecta que megarreforma pasará al Senado en junio y endurece críticas a la oposición

El diputado cuestionó directamente al Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes han calificado la reforma como un beneficio exclusivo para los “súper ricos”. Es así que Alessandri emplazó: “redacten ustedes sus 43 medidas (...) Si solo es ‘no’ de una parte y propuestas de la otra, eso termina en un choque de suma cero”.

Con todo, el parlamentario defendió que la iniciativa beneficiaría principalmente a la clase media y a las pymes, a diferencia de reformas previas de gobiernos anteriores que, a su juicio, han fracasado en incentivar la inversión.

Oficio de Hacienda

El gobierno abrió un nuevo flanco de controversia tras la revelación de un oficio del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugería la revisión y posible descontinuación de 142 programas del Estado.

Alessandri desdramatizó la gravedad del oficio firmado por el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, aunque reconoció errores en la comunicación oficial del Ejecutivo.

“La Dipres siempre está mandando oficios en que alerta qué cosas podrían ser mejor compradas, de forma más eficiente, y evidentemente que este oficio no ataca el ítem, ataca el gasto”, afirmó.

“Hay que analizar cómo el Estado gasta cada peso, que es de todos los chilenos, de una mejor forma. Eso no tiene nada que ver con eliminar el ítem de gasto”, agregó.