SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Javier Macaya (UDI): “Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y de riesgo”

    El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado reconoce que los resultados del proyecto no están asegurados, pero confía en que serán positivos. Además, dice que a él no le da mismo aprobar la iniciativa por un solo voto y apuesta a conseguir mayor consenso.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    12DE MAYO. 2023 JAVIER MACAYA PRESIDENTE DELA UDI FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “No hay temas vetados en esta conversación”, recalca el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), respecto de la discusión por la megarreforma, en la que hace un llamado a la oposición a sumarse con propuestas.

    Aunque advierte que su línea roja es que se mantenga el eje central del proyecto para recuperar el crecimiento económico, se abre a revisar temas como la invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y la reformulación del Sence.

    El ministro García descartó una mesa con la oposición y puso el peso en la Comisión de Hacienda para llegar a acuerdos. ¿Se está avanzando en eso?

    He escuchado cuando los invitados que han sido presentados por la propia oposición, como Alejandro Micco, José de Gregorio, Andrea Repeto, si bien han tenido matices en algunos aspectos, todos han compartido la urgencia de que Chile tiene que volver a crecer. En esos nombres hay una mirada similar de personas que hoy día integran la centroizquierda, que fueron parte de un ciclo muy virtuoso económico de Chile, donde se crecía más del 5%. Hago el llamado a recuperar la memoria que tiene ese sector político: los mejores años económicos fueron con los gobiernos de Frei, Lagos, incluso con Bachelet uno.

    ¿Cuánto espacio están dispuestos a ceder? Desde la oposición cuestionan que no hay ánimo de diálogo.

    Es una realidad que los votos ya los tenemos, y si ellos quieren influir, tienen que poner temas sobre la mesa. A algunos no les puede gustar la eliminación del Sence, la invariabilidad tributaria, pero el foco central está puesto en el crecimiento, por lo que hago una invitación a seguir conversando.

    Figuras de gobierno y parlamentarios han dicho que no importa si esto se aprueba por un voto. ¿Le da lo mismo a usted?

    A mí no me da lo mismo. Me gustaría que se aprobara por más que un voto. Voy a trabajar hasta el último día para construir un acuerdo más amplio. Pensar en mayorías marginales y reformas cada cuatro años también afecta la inversión.

    Javier Macaya. Foto: Senado. KARIN POZO

    ¿Qué cosas están dispuestos a ceder?

    En contribuciones se está teniendo una conversación con los alcaldes. En materia de la eliminación del Sence también se está conversando. También en invariabilidad tributaria. Y por el crédito al empleo se entiende que su costo fiscal puede requerir una nueva mirada. No hay temas vetados en esta conversación.

    Si no hay temas vetados, ¿están abiertos a evaluar impuestos a personas de altos ingresos, como pide la oposición?

    No es parte de la discusión. El presidente Lagos en algún momento lo dijo, Chile tiene una de las tasas más bajas de cobertura de los impuestos personales en la población, cerca del 18%. Ahí hay una discusión pendiente, pero no es el momento.

    Es un método utilizado en los países OCDE, representa casi el 24% de la recaudación...

    Acá hay una mirada de la cantidad de personas que paga impuestos de segunda categoría. Cuando revisemos todas las medidas que tomamos para reactivar el empleo, yo miraría esto desde la justicia tributaria, de que todas las personas paguen impuestos de segunda categoría.

    El exministro Andrés Velasco advirtió que el proyecto tiene objetivos que no está claro si se cumplirán. La mayor inversión y crecimiento es apuesta a largo plazo. ¿No es un riesgo?

    Este proyecto es un cambio de paradigma. En sí mismo es una apuesta, pero una diferente al camino que tomó Chile desde 2014. Nosotros confiamos en que puede funcionar. Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y también de riesgo, pero creemos que el mayor riesgo es no hacer nada y permanecer en la mediocridad de crecer 2%.

    ¿No es un salto al vacío?

    El mayor salto al vació fue la reforma tributaria de 2014 y las reformas que no recaudaron lo que prometieron. Ahí estuvo el salto al vacío.

    ¿No se abandonó muy rápido la disposición a conversar con el PC y FA?

    Quizá el hecho de que no participen en la propia Comisión de Hacienda lo ha hecho más difícil, pero por lo menos desde mi parte las puertas están abiertas para que puedan hacer su aporte. Si llegan con ideas, van a ser conversadas.

    ¿Qué le parece la irrupción de Longueira de cara a las elecciones internas de la UDI? Él ha planteado que se perdió la “UDI popular”.

    Él tiene derecho a ser una opción, es una persona importante en la historia del partido y se tendrá que dar una conversación.

    Se habla de una disputa generacional, ¿sería un retroceso que salga Longueira?

    Lo que sería un retroceso sería no estar disponible a resolver esto mediante la conversación. Esto no se trata de una disputa de guardias viejas o guardias nuevas, se trata de cómo ponemos arriba de la mesa lo mejor para el futuro de la UDI,

    ¿Le gustaría que Ramírez se mantenga al mando del partido?

    Para todos los que son críticos del actual momento de la UDI, con eso me refiero a Víctor Pérez, los resultados que tuvimos en las últimas elecciones parlamentarias y municipales, coexistiendo con más de cinco partidos en la derecha, es algo tremendamente exitoso. Hoy seguimos siendo la segunda fuerza en la Cámara, de las primeras fuerzas municipales y la segunda o tercera del Senado.

    Pero ¿tiene un candidato? Ramírez o Jorge Alessandri.

    Primero hay que ver lo que ocurre con Guillermo. Hay varias figuras, como Carol Bown; Jorge Alessandri, sin duda, es un buen nombre.

    Más sobre:UDILT SábadoJavier MacayaMegarreformaSenadoComisión de Hacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado

    Diego Ibáñez (FA): “Si quieren aprobar la megarreforma por un voto, háganlo, no estamos disponibles para imposiciones”

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Lo más leído

    1.
    Schalper responde a diputados republicanos por dichos sobre la “derechita cobarde”: “Esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”

    Schalper responde a diputados republicanos por dichos sobre la “derechita cobarde”: “Esa valentía dactilar se parece más al populismo que a la política”

    2.
    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

    3.
    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    4.
    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    5.
    Alessandri entrega a Rabat proyecto de resolución para pedir terminar con pensiones de gracia a condenados por el estallido social

    Alessandri entrega a Rabat proyecto de resolución para pedir terminar con pensiones de gracia a condenados por el estallido social

    6.
    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado
    Chile

    Grau se prepara para una batalla casi imposible en la Cámara y fija su atención en el Senado

    Diego Ibáñez (FA): “Si quieren aprobar la megarreforma por un voto, háganlo, no estamos disponibles para imposiciones”

    Kast puertas adentro: cuánto ha cambiado el Presidente en el poder

    Los cambios que prepara el gobierno para corregir deficiencias de la Ley Karin
    Negocios

    Los cambios que prepara el gobierno para corregir deficiencias de la Ley Karin

    Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos

    Quiroz adelanta que el gobierno impulsará una reforma al mercado de capitales y medidas de adaptabilidad laboral

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    La predicción de Dino Zoff: “La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título del Mundial”
    El Deportivo

    La predicción de Dino Zoff: “La presencia de Ancelotti pone a Brasil como uno de los favoritos al título del Mundial”

    El más bajo juega en Chile y Cristiano es uno de los más veteranos: zoom a los 1.248 jugadores del Mundial

    Mal estreno sudamericano en el Mundial: Estados Unidos arma una fiesta y le propina una dura goleada a Paraguay

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    La división geográfica del voto en Perú: testimonios de electores de Fujimori y Sánchez
    Mundo

    La división geográfica del voto en Perú: testimonios de electores de Fujimori y Sánchez

    Jonathan Kennedy, autor de “Patogénesis”: “Los virus han sido protagonistas clave de la Historia”

    Anthropic suspende el acceso a sus mejores modelos de IA tras la prohibición de EE.UU. de su uso en el extranjero

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas