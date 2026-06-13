Javier Macaya (UDI): “Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y de riesgo”

“No hay temas vetados en esta conversación”, recalca el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), respecto de la discusión por la megarreforma, en la que hace un llamado a la oposición a sumarse con propuestas.

Aunque advierte que su línea roja es que se mantenga el eje central del proyecto para recuperar el crecimiento económico, se abre a revisar temas como la invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y la reformulación del Sence.

El ministro García descartó una mesa con la oposición y puso el peso en la Comisión de Hacienda para llegar a acuerdos. ¿Se está avanzando en eso?

He escuchado cuando los invitados que han sido presentados por la propia oposición, como Alejandro Micco, José de Gregorio, Andrea Repeto, si bien han tenido matices en algunos aspectos, todos han compartido la urgencia de que Chile tiene que volver a crecer. En esos nombres hay una mirada similar de personas que hoy día integran la centroizquierda, que fueron parte de un ciclo muy virtuoso económico de Chile, donde se crecía más del 5%. Hago el llamado a recuperar la memoria que tiene ese sector político: los mejores años económicos fueron con los gobiernos de Frei, Lagos, incluso con Bachelet uno.

¿Cuánto espacio están dispuestos a ceder? Desde la oposición cuestionan que no hay ánimo de diálogo.

Es una realidad que los votos ya los tenemos, y si ellos quieren influir, tienen que poner temas sobre la mesa. A algunos no les puede gustar la eliminación del Sence, la invariabilidad tributaria, pero el foco central está puesto en el crecimiento, por lo que hago una invitación a seguir conversando.

Figuras de gobierno y parlamentarios han dicho que no importa si esto se aprueba por un voto. ¿Le da lo mismo a usted?

A mí no me da lo mismo. Me gustaría que se aprobara por más que un voto. Voy a trabajar hasta el último día para construir un acuerdo más amplio. Pensar en mayorías marginales y reformas cada cuatro años también afecta la inversión.

Javier Macaya. Foto: Senado. KARIN POZO

¿Qué cosas están dispuestos a ceder?

En contribuciones se está teniendo una conversación con los alcaldes. En materia de la eliminación del Sence también se está conversando. También en invariabilidad tributaria. Y por el crédito al empleo se entiende que su costo fiscal puede requerir una nueva mirada. No hay temas vetados en esta conversación.

Si no hay temas vetados, ¿están abiertos a evaluar impuestos a personas de altos ingresos, como pide la oposición?

No es parte de la discusión. El presidente Lagos en algún momento lo dijo, Chile tiene una de las tasas más bajas de cobertura de los impuestos personales en la población, cerca del 18%. Ahí hay una discusión pendiente, pero no es el momento.

Es un método utilizado en los países OCDE, representa casi el 24% de la recaudación...

Acá hay una mirada de la cantidad de personas que paga impuestos de segunda categoría. Cuando revisemos todas las medidas que tomamos para reactivar el empleo, yo miraría esto desde la justicia tributaria, de que todas las personas paguen impuestos de segunda categoría.

El exministro Andrés Velasco advirtió que el proyecto tiene objetivos que no está claro si se cumplirán. La mayor inversión y crecimiento es apuesta a largo plazo. ¿No es un riesgo?

Este proyecto es un cambio de paradigma. En sí mismo es una apuesta, pero una diferente al camino que tomó Chile desde 2014. Nosotros confiamos en que puede funcionar. Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y también de riesgo, pero creemos que el mayor riesgo es no hacer nada y permanecer en la mediocridad de crecer 2%.

¿No es un salto al vacío?

El mayor salto al vació fue la reforma tributaria de 2014 y las reformas que no recaudaron lo que prometieron. Ahí estuvo el salto al vacío.

¿No se abandonó muy rápido la disposición a conversar con el PC y FA?

Quizá el hecho de que no participen en la propia Comisión de Hacienda lo ha hecho más difícil, pero por lo menos desde mi parte las puertas están abiertas para que puedan hacer su aporte. Si llegan con ideas, van a ser conversadas.

¿Qué le parece la irrupción de Longueira de cara a las elecciones internas de la UDI? Él ha planteado que se perdió la “UDI popular”.

Él tiene derecho a ser una opción, es una persona importante en la historia del partido y se tendrá que dar una conversación.

Se habla de una disputa generacional, ¿sería un retroceso que salga Longueira?

Lo que sería un retroceso sería no estar disponible a resolver esto mediante la conversación. Esto no se trata de una disputa de guardias viejas o guardias nuevas, se trata de cómo ponemos arriba de la mesa lo mejor para el futuro de la UDI,

¿Le gustaría que Ramírez se mantenga al mando del partido?

Para todos los que son críticos del actual momento de la UDI, con eso me refiero a Víctor Pérez, los resultados que tuvimos en las últimas elecciones parlamentarias y municipales, coexistiendo con más de cinco partidos en la derecha, es algo tremendamente exitoso. Hoy seguimos siendo la segunda fuerza en la Cámara, de las primeras fuerzas municipales y la segunda o tercera del Senado.

Pero ¿tiene un candidato? Ramírez o Jorge Alessandri.

Primero hay que ver lo que ocurre con Guillermo. Hay varias figuras, como Carol Bown; Jorge Alessandri, sin duda, es un buen nombre.