Gobierno se reúne con el PC y el FA y completa ronda de conversaciones para abordar la megarreforma de Kast

A las 13.00 horas de este lunes, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, el gobierno comenzará a cerrar la ronda de conversaciones que se propuso tener con todo el arco político -con representación en la Cámara de Diputados- para abordar la megarreforma que el Presidente José Antonio Kast firmó la semana pasada.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Esta iniciativa -que La Moneda presentó como plan de Reconstrucción Nacional y con la que buscan dar un impulso legislativo a la administración de Kast- ya se debate en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara .

En paralelo, el Ejecutivo avanza con las reuniones pendientes con la oposición, dentro de la que hay voces que adelantan que no estarán disponibles para aprobar la idea de legislar.

Esta jornada, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezado por José García (Renovación Nacional), recibirá a los diputados del Partido Comunista (PC), encabezados por su titular, Daniela Serrano.

El viernes de la semana pasada, el gobierno se encargó de conversar formalmente con representantes del Partido Nacional Libertario (PNL), que no es parte del gobierno, pero ha mostrado apertura para colaborar. El miércoles había hecho lo propio con el Partido de la Gente (PDG), bancada con la cual anunciaron un acuerdo que terminó por enredar comunicacionalmente al Ejecutivo. Semanas atrás, los bloques de centroizquierda ya habían recibido a la Segpres en el Congreso.

A La Moneda le faltaba sentarse formalmente con los partidos que están más a la izquierda de la oposición : el PC y el Frente Amplio (FA).

“Nosotros habíamos pedido una reunión hace una semana atrás. Esto no se había materializado hasta ahora. Ya presentado el proyecto, nos vamos a juntar con el ministro García para hacerle ver nuestras preocupaciones sobre este proyecto, que no tiene nada de reconstrucción, sino que es una reforma tributaria. Le vamos a hacer ver cuáles son los puntos en que nosotros no estamos dispuestos. De insistir el gobierno en esta mala reforma, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de rechazar la idea de legislar”, adelantó Serrano.

11 Agosto 2023 Entrevista a Daniela Serrano, Diputada del Partido Comunista (PC) Foto: Andres Perez Andres Perez

En la sede de Santiago del Congreso, donde se da gran parte de los diálogos legislativos en medio de una semana distrital como esta, el ministro García y la subsecretaria, Constanza Castillo, también recibirán a representantes del FA, quienes desplegarán una amplia delegación para la primera conversación formal con el Ejecutivo en el marco de la megarreforma. Esta segunda reunión está pactada para las 15.30 horas de este lunes.

Será la propia presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, quien encabece al grupo de frenteamplistas que llegarán a la cita. Además de ella, estarán presentes el senador Diego Ibáñez y las jefas de la bancada de diputados, Gael Yeomans y Emilia Schneider.

07 Abril 2026 Entrevista a Constanza Martinez, presidenta del Frente Amplio. Foto: Andres Perez Andres Perez

Precisamente con los parlamentarios FA fue que, la semana pasada, en medio del debate por la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur, el gobierno tuvo un primer acercamiento al partido. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dialogó con ellos por esa materia.

Para la reunión de esta jornada, la diputada Schneider aseguró que llegan con propuestas para el gobierno y con la solicitud de separar la iniciativa gubernamental, porque “la reconstrucción es urgente y la podemos aprobar fácilmente, pero no puede quedar de rehén de la reforma tributaria encubierta que incluye el proyecto que favorece al 1% más rico”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

La diputada Yeomans, en entrevista con La Tercera, también dejó clara la postura del FA respecto del proyecto. “Éramos de la idea de dividir el proyecto, mantener el área de reconstrucción y también presentar un alivio al bolsillo de la gente. Eso no está en este proyecto tampoco”, señaló.

Además de los intercambios con el Ejecutivo, los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición tendrán una reunión con representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La cita está pactada para las 10.00 horas de este lunes en la sede del Partido Socialista.

El lunes 4 de mayo, a las 8.30 horas, será el turno de la bancada de la Democracia Cristiana (DC) de reunirse en el Palacio de La Moneda con los ministros Alvarado y Jorge Quiroz (Hacienda).

En medio de todas estas conversaciones, el senador Vlado Mirosevic (liberal), puso sobre la mesa una nueva idea para hacer frente a la reforma de Kast.

“La centroderecha no debe dejarse arrastrar por las políticas del ministro Quiroz, quien sin duda pasará a la historia como un intransigente, un fanático o un ignorante”, publicó en su cuanta de X. Y añadió: “La oposición debe ampliarse a sectores del actual oficialismo, que deben frenar desde dentro esta locura”.

7 DE ABRIL DEL 2026 SENADOR VLADO MIROSEVIC DURNTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Oposición con el TC en la mira

En paralelo a las reuniones con el gobierno, tanto el PC como el FA evalúan -en conjunto con el resto de la oposición- la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para la megarreforma.

De hecho, varios de los diputados de estas tiendas ya han adelantado supuestos vicios de constitucionalidad del proyecto.

El diputado Luis Cuello (PC), por ejemplo, ha alegado la inhabilitación del debate de algunos ministros -acusando falta de probidad-. En tanto, Jorge Brito (FA) apuntó contra la exención de contribuciones para mayores de 65 años, y acusó que se lesionaría el artículo 3° de la Constitución, referido al “fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

Por lo mismo, desde la oposición ya tomaron la decisión de activar a sus expertos -tanto economistas como abogados- para trabajar en dos bandas para la megarreforma: propuestas para el debate en particular, y un análisis jurídico para definir la factibilidad de recurrir al TC.