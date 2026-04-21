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    Política

    Frente Amplio abre canal de diálogo con La Moneda por planes para la Macrozona Sur y megarreforma

    Para analizar la problemática en el Biobío y La Araucanía, el ministro Alvarado se reunió con el senador frenteamplista Diego Ibáñez y los diputados de la misma colectividad, Jorge Brito, Gael Yeomans, Carolina Tello, Coca Ñanco, Tatiana Urrutia y Jaime Bassa. Los legisladores frenteamplistas se reunirán el miércoles con el titular de la Segpres.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    21 DE ABRIL DEL 2026 REUNION ENTRE PARLAMENTARIOS DEL FRENTE AMPLIO Y EL MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tras las duras palabras contra los ministros expresadas por la diputada Gloria Naveillán (libertaria), quien los acusó de ser una “vergüenza”, al no proponer medidas nuevas para la violencia en el Biobío y La Araucanía, una sorpresiva defensa hubo este martes en la sala de la Cámara.

    El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) pidió la palabra para exigir respeto a las autoridades de gobierno. En esos instantes estaban en la sala de la Cámara los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI); de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), y de Defensa, Fernando Barros (Ind.).

    En su intervención, Bassa además adelantó que iban a reunirse con representantes del Ejecutivo para abordar precisamente los planes para la Macrozona Sur, que desde 2021 está sometida a un estado de excepción constitucional para permitir el despliegue militar.

    La cita mencionada por el diputado frenteamplista, quien es miembro de la Comisión de Defensa, se materializó minutos después.

    En el encuentro participaron el ministro Alvarado, el senador frenteamplista Diego Ibáñez y los diputados de la misma colectividad, Jorge Brito, Gael Yeomans, Carolina Tello, Coca Ñanco, Tatiana Urrutia y el mismo Bassa.

    “Como bancada de diputados, de senadores, nos hemos reunido con el ministro del Interior, justamente, para entregarle una carta a propósito de la implementación de las recomendaciones de la Comisión por la Paz y Entendimiento en La Araucanía. Queremos que, a propósito de la continuidad o no del estado de excepción, nos parece que es importante que se promuevan políticas de Estado que fueron apoyadas transversalmente desde una propuesta del gobierno anterior para fortalecer lo que es el diálogo entre las comunidades mapuches y no mapuches, para fortalecer la inversión y hemos tenido una muy buena acogida”, comentó el senador Ibáñez.

    Agregó que “el ministro nos ha señalado que van a analizar estas propuestas y nos van a citar a una próxima reunión. Nosotros, como Frente Amplio, queremos ser parte de la solución del problema en La Araucanía y fortalecer un diálogo transversal en esta materia”.

    Dentro las medidas que pidieron mantener y reforzar, el FA abogó por el plan Buen Vivir, la reactivación de la agenda legislativa como el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y el desescalamiento del despliegue militar.

    Si bien el encuentro se limitó exclusivamente a temas de seguridad y planes sociales y de infraestructura para el Biobío y La Araucanía, los legisladores frenteamplistas fijaron una segunda reunión con el ministro García para abordar la agenda legislativa, en particular el inminente ingreso del megaproyecto que incluye ajustes tributarios y medidas para la reconstrucción por incendios.

    “Tendremos reunión con el ministro García, para abordar el plan de Reconstrucción, este mal llamado plan de reconstrucción, que la verdad es que es un beneficio tributario para los más ricos de Chile. Nosotros seguimos sosteniendo que ese es nuestro diagnóstico, que mientras se le sube la bencina y los impuestos a las pequeñas empresas y a la clase media, se está dando cancha abierta a los más ricos de Chile para que sigan acumulando riqueza”, añadió Ibáñez.

    Con esta cita con el FA, las autoridades de la Segpres ya prácticamente habrán completado la ronda de reuniones protocolares con todas las fuerzas políticas, restando solamente la bancada del Partido Comunista, que, en todo caso, ya pidió conversar con el ministro García.

    Más sobre:PolíticaFrente Amplio

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