American Airlines: compras de pasajes están comenzando a recuperarse de los efectos de la variante ómicron

American Airlines Group Inc. informó una pérdida menor de lo esperado en el cuarto trimestre y dijo que las compras de boletos están comenzando a recuperarse de los efectos de la variante ómicron del coronavirus.

La pérdida ajustada fue de US$1,42 por acción, informó American el jueves en un comunicado. Los analistas esperaban US$1,48, según el promedio de las estimaciones compiladas por Bloomberg. Los ingresos se duplicaron con respecto al año anterior, a US$9.430 millones, en línea con lo proyectado la semana pasada por la aerolínea.

Las reservas para vuelos dentro de uno o dos meses se encuentran cerca de los niveles en que estaban antes de verse afectadas por ómicron en el cuarto trimestre, señaló el director ejecutivo, Doug Parker.

“La gente ha llegado al punto de creer que esto va a quedar atrás en poco tiempo y están confiados y haciendo planes de viaje, ciertamente en el futuro”, dijo en CNBC.

Las acciones de American habían subido un 8,4% durante los 12 meses hasta el miércoles, el mejor desempeño del índice S&P 500 Airlines, que cayó un 2,2%.

Doug Parker, CEO de American Airlines.

La aerolínea dijo que los ingresos serían al menos un 20% inferiores a los de hace tres años y se unió a Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holdings Inc. al proyectar un aumento de hasta dos dígitos en los gastos con respecto a hace tres años, antes de que surgiera la pandemia de covid-19. En American, se espera que los costos operativos por milla no relacionados con el combustible crezcan entre un 8% y un 10%.

La aerolínea con sede en Fort Worth, Texas, redujo recientemente los vuelos de sus socios regionales debido a la escasez de pilotos relacionada con la variante ómicron. Delta y United también han recortado este tipo de vuelos, que transportan pasajeros desde ciudades más pequeñas a aeropuertos centrales.