La crítica del director del INDH a la Ley Nain-Retamal en cuenta pública del organismo

En el marco de la cuenta pública anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el director del organismo, Yerko Ljubetic, cuestionó la normativa que protege la función policial y regula la legítima defensa de uniformados que fue promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en abril de 2023 y fue bautizada en memoria de los mártires de Carabineros Eugenio Nain y Carlos Retamal.

"Reitero nuestras saludos y felicitaciones por un nuevo día de Carabineros, un nuevo aniversario. Tenemos con ellos, contra lo que podría pensar mucha gente informada sólo por medios o algún tipo de medios, que nuestra relación con Carabineros es tremendamente conflictiva. Quiero decirles que no es así, tenemos una muy buena relación con los mandos de Carabineros", manifestó Ljubetic durante su exposición.

En esa línea, el abogado destacó el trabajo de formación en materias de derechos humanos que desarrollan con la institución policial.

“Nos importa mucho mantener y profundizar este buen vínculo con Carabineros, sin perjuicio de que nos tenemos que desconocer, que en otras materias nos vamos a encontrar, porque cada uno tiene que cumplir su rol”, afirmó.

Luego de ello, el director del INDH se tomó el tiempo para hacer una “reflexión”, sobre la llamada Ley Nain Retamal.

“Siempre vamos a tener una mirada crítica sobre aquellas cuestiones que a nuestro juicio no solo no contribuyen a la eficacia de la acción policial, sino que conspiran contra ella”, planteó.

Según Ljubetic, el tema de la seguridad se “ha convertido en arma y en propaganda” con el que “se generan condiciones para la presentación y aprobación de proyectos como la Ley Nain-Ratamal.

Tras eso, arremetió contra la norma.

“Es, a mi juicio, probablemente, uno de los atentados más relevantes contra la posibilidad de cumplimiento efectivo del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile”, sentenció.

Ljubetic recalcó que “la ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial”.

“Uno podría decir que al contrario, para la eficacia policial es clave la legitimidad de la que gocen en la ciudadanía y en la sociedad. Solo una sociedad que confía y que le da legitimidad a sus fuerzas de orden colabora con ella del mejor modo, logrando éxitos en la lucha contra la delincuencia. Y, por lo tanto, debemos disponer de mecanismos y procedimientos que aseguren que carabineros cumple sus funciones con pleno respeto a los derechos humanos", argumentó.

El director del INDH dijo que “si hay algo que es exactamente lo contrario, son las disposiciones contenidas en la denominada Ley Nain-Ratamal”.

“Han significado, no solo en casos presentes, sino que anteriores en virtud del principio penal correspondiente, la afectación de importantes procesos en los que perseguíamos la responsabilidad de funcionarios que habían incurrido en graves violaciones de los derechos humanos de otras personas. Yo creo que, además, es evidente que a Carabineros tampoco le conviene esto”, comentó.