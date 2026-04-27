Archivo de Jorge Edwards llega a la Universidad Diego Portales

La Universidad Diego Portales incorporó a sus colecciones el archivo personal de Jorge Edwards, una de las figuras centrales de la literatura chilena. Autor de novelas como El inútil de la familia, El sueño de la historia y del libro testimonial Persona non grata, Edwards ocupó un lugar singular en el campo cultural latinoamericano, marcado tanto por su escritura como por su participación en la vida pública y diplomática.

El fondo reúne un conjunto amplio de materiales que permite acceder a su trabajo no solo a los textos publicados, sino a sus procesos de escritura, sus redes intelectuales y las condiciones concretas de circulación de su obra. Entre los documentos destacan 145 cuadernos manuscritos fechados entre 1966 y 2018, donde se registran ideas, crónicas y textos inéditos, así como 20 manuscritos de novelas con correcciones de su puño y letra, incluyendo Persona non grata, que permiten seguir la transformación de sus textos antes de su publicación.

El archivo incluye también correspondencia personal y literaria desde la década de 1960, con intercambios con Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Jorge Teillier, Luis Oyarzún, Gabriel Valdés y Abel Posse, junto a cartas acerca de la recepción política de sus libros. A esto se suma documentación administrativa, legal y financiera que da cuenta de su relación con editoriales, contratos, conferencias y publicaciones en distintos contextos internacionales.

Manuscrito Persona non grata. Fondo Jorge Edwards, Archivos UDP.

El fondo se completa con crónicas publicadas en prensa internacional entre 1986 y 1998, cerca de 250 documentos de prensa sobre el autor, agendas personales, soportes digitales como disquetes y registros audiovisuales, además de documentos personales y objetos. A este conjunto se añade su biblioteca personal, compuesta por más de 2.000 volúmenes, que permite reconstruir su horizonte de lecturas y afinidades intelectuales.

La incorporación de este acervo amplía de manera significativa los Archivos de la UDP y abre nuevas posibilidades de investigación sobre la literatura chilena reciente, sus circuitos de producción y sus vínculos con la historia política y cultural del país. Más allá de su valor documental, el fondo permite leer la obra de Jorge Edwards en relación con su tiempo, sus interlocutores y sus condiciones materiales de escritura.

Diploma Legión de Honor, Francia. 2 de abril de 1998. Fondo Jorge Edwards, Archivos UDP.

Alejandro Arturo Martínez, director general de Estudios Generales, Archivos y Cultura, afirma que “la llegada de este archivo no solo amplía nuestras colecciones, sino que permite pensar la obra de Jorge Edwards desde su dimensión más material: sus cuadernos, sus correcciones, sus correspondencias. En ese sentido, el archivo no es un complemento de la obra, sino una extensión de su autoría”.

El catálogo del fondo puede consultarse en ARAU UDP. Visitas presenciales son con cita previa en la Biblioteca Nicanor Parra, escribir a programa.archivos@udp.cl.