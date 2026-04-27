Eduardo Navarro, presidente de Abastible, ve en Chile “una mayor valoración del crecimiento”
Eduardo Navarro, presidente del directorio de Abastible, destacó también, en la memoria 2025 de la compañía, la evolución del mercado de capitales, la bolsa y las colocaciones de bonos corporativos. "Permiten observar un mayor apetito por activos locales y una reducción en el riesgo país”, dijo.
“En un contexto global exigente y cambiante, la compañía volvió a demostrar la fortaleza de su modelo de negocio y su capacidad de adaptación en los distintos países donde opera”. Así inicia el presidente del directorio de Abastible, Eduardo Navarro, en la memoria integrada de la empresa, filial de Empresas Copec, donde el economista es gerente general.
“En términos consolidados, el 2025 fue el mejor año para Abastible en términos de ingresos, flujos operacionales y volúmenes vendidos, entre otras variables”, declara Navarro, examinando que el año pasado el contexto mundial fue “complejo”, por las tensiones geopolíticas y conflictos armados.
Todo este escenario mundial “ha incrementado la incertidumbre y ha puesto a prueba la resiliencia de los sistemas productivos y energéticos a nivel global”, dice.
Navarro sincera que “en Chile comienzan a observarse señales de una mayor valoración del crecimiento en la actividad económica, como condición necesaria para responder sosteniblemente a las urgencias sociales y generar bienestar de largo plazo, bienestar para todos”.
También destacó “la evolución del mercado capitales, la bolsa de valores y las colocaciones de bonos corporativos, cuya evolución permiten observar un mayor apetito por activos locales y una reducción en el riesgo país”.
El ejecutivo precisó que estas visiones son importantes para el país, puesto que “contribuyen a generar un entorno más propicio para la inversión y el emprendimiento. Chile cuenta con los recursos, talentos y capacidades necesarias. Por lo tanto, aprovechar esta oportunidad es clave para impulsar, de manera decidida, la creación de valor económico, social y ambiental”.
El presidente de la comercializadora de gas licuado de petróleo (GLP), deslizó la importancia de la resiliencia de la matriz energética renovable tras el apagón.
“La experiencia reciente, con masivos apagones en diversas latitudes, ha vuelto a poner en evidencia que una matriz energética sostenible debe cumplir, al mismo tiempo, con tres condiciones esenciales: ser ambientalmente responsable, estar disponible de manera continua y ser asequible”, indicó.
Navarro concluyó su mensaje destacando a los 4 mil colaboradores de la compañía y observando con optimismo el devenir de la empresa.
“Al terminar mis palabras, quiero transmitirles que en Abastible miramos el porvenir con optimismo y responsabilidad. Vemos oportunidades para seguir creciendo, diversificando nuestros negocios y profundizando nuestro rol en la transición energética. La compañía seguirá avanzando con una mirada de largo plazo, centrada en las personas, en la calidad de nuestro servicio, en el desarrollo sostenible de los países donde opera y en generar valor para las futuras generaciones. Avanzamos decididamente, y con confianza en el futuro”, cerró Navarro.
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