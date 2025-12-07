VOTA INFORMADO por $1100
    Colo Colo no lo aprovechó: Cobresal clasifica a la Copa Sudamericana pese a ser goleado por Ñublense

    Los mineros tuvieron una actuación para el olvido, siendo superados por los Diablos Rojos, que ganaron 5-0 con cuatro goles de Gonzalo Sosa. De todas maneras, la caída de los albos con Audax Italiano les dio el pase internacional a los de Gustavo Huerta.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Foto: Photosport

    Cobresal viajó hasta Chillán sabiendo que tenía un pie en la Copa Sudamericana 2026. Luego de la victoria de la fecha pasada sobre Colo Colo, en El Cobre de El Salvador, los mineros se distanciaron del Cacique. Ante Ñublense, necesitaba de un punto más para asegurar su presencia en la arena internacional para el año que viene. Los nortinos tuvieron una durísima derrota de 5-0 en la Región del Ñuble, sin embargo clasificaron igualmente por la caída de los albos con Audax Italiano.

    El equipo de Gustavo Huerta contaba con un plus a su favor, en el papel: los malos resultados con los que llegaron los Diablos Rojos. De la mano de Ronald Fuentes, habían cosechado apenas un punto en los últimos nueve partidos. Para peor, acarreaban una racha de cinco derrotas consecutivas. Esos antecedentes mermaban, por ejemplo, los intereses de Colo Colo, que requería una victoria de los chillanejos.

    En el inicio, once contra once, la visita confiaba en su libreto característico: esperar en su campo y salir rápido en contragolpe. No obstante, Ñublense, liberado de cualquier presión, tomó las riendas del encuentro.

    El punto de quiebre se produce en los 28 minutos, cuando se sanciona un penal a favor del local y Cobresal se queda con 10 jugadores por la expulsión de Jorge Henríquez. El 10 albinaranja eleva excesivamente una pierna, dentro de su área, y toca a Gabriel Graciani. El árbitro Gastón Philippe le muestra la roja directa. En los 32′, Gonzalo Sosa ejecutó y abrió el marcador.

    El delantero argentino fue el valor más destacado de Ñublense, por su eficacia. El exgoleador de Deportes Melipilla rememoró sus tiempos de artillero y concretó un triplete en el primer tiempo. En los 39′, hizo el 2-0 conectando un centro bajo de Lucas Molina. Y posteriormente, en los 45′, Sosa acertó el 3-0 con un remate de derecha desde la media luna. Feble respuesta del meta Jorge Pinos.

    En el segundo tiempo, con el resultado a su favor, en el estadio se sentía con fuerza el cántico de la hinchada ñublensina en contra de los dirigentes y en contra de la figura de Sergio Gioino, el propietario del club, producto de la mala campaña. De hecho, exhibieron un lienzo con una frase decidora: “Equipo centenario, dirigentes ordinarios”.

    Ñublense siguió buscando más goles, mientras que Cobresal aguantaba como podía, con uno menos. En los 65′, llegó el 4-0 a través de Federico Mateos, uno de los ingresados en el complemento (igual que Patricio Rubio, quien no seguirá en la institución). El ex Universidad de Chile sacó un remate rastrero, que se coló en un rincón.

    Quedaba más. Gonzalo Sosa cerró una tarde soñada con su cuarto gol personal y el quinto de su escuadra. En los 81′, el 9 de los rojos metió un cabezazo que batió a Pinos. Cobresal estaba frustrado y entregado. Solo esperaba el pitazo final.

    Independiente a la derrota, los mineros clasificaron a la Sudamericana al quedar en la séptima posición de la Liga con 47 unidades y una diferencia de gol de 0.

