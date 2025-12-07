Por un lienzo gigante: el insólito motivo que afectó la transmisión del partido entre Colo Colo y Audax Italiano

Un lienzo del Cacique afectó a la transmisión del partido. Foto: Cristián Trujillo.

Colo Colo se juega su último objetivo ante Audax Italiano. En el Monumental, el Cacique debe vencer al cuadro floridano y esperar un milagro. También necesita que Ñublense le gane a Cobresal en Chillán para poder clasificar a la Copa Sudamericana.

Mientras la fanaticada alba repletó el recinto de Macul, los espectadores televisivos se sorprendieron al visualizar el partido con una extraña toma de cámaras. ¿El motivo?, un lienzo desplegado por los hinchas.

Los forofos instalaron una serie de tifos dedicados al centenario albo, que caían desde el sector de Rapa Nui hacia Océano. Estos obstuyeron la vista de la cámara principal de TNT Sports, por lo que el canal debió continuar con la transmisión con cámaras laterales. Esto se mantuvo por los primeros 14 minutos.