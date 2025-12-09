VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Locura en las calles penquistas: una multitud recibe a Deportes Concepción tras su épico ascenso a Primera División

    Pasadas las 21 horas, el plantel lila recorrió la ciudad en un bus descapotable tras su heroica victoria ante Cobreloa en Calama.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los hinchas de Concepción apoyaron al equipo durante todo el torneo, convirtiéndolo en el que llevó más público en la Liga de Ascenso. Photosport

    Tuvieron que pasar 17 años para que Deportes Concepción volviera a Primera División, un periodo en el que la institución lila vivió de todo, a tal punto de que tuvo que reconstruirse desde la desafiliación y partir desde las categorías más modestas del fútbol chileno.

    Apoyados por una multitud en cada encuentro, los penquistas ascendieron dos categorías consecutivamente y coronaron de manera épica su retorno a Primera, con un agónico triunfo por 3-2 en Calama ante Cobreloa.

    La victoria desató la fiesta en el Zorros del Desierto, adonde llegaron cerca de 1.500 hinchas, pero también en las calles de la Octava Región, donde los miles fanáticos lilas salieron a festejar el ascenso hasta altas horas de la madrugada, copando las principales arterias de la capital del Biobío.

    Este martes el jolgorio continuó, pues pasadas las 21.00, el plantel arribó a la ciudad y de inmediato se trasladó hacia la Plaza Independencia, epicentro de todas las celebraciones de la zona. Miles de fanáticos se congregaron para homenajear a sus héroes.

    El recorrido se extendió por Avenida Collao, Avenida Los Carrera, Rotonda Paicaví, Avenida O’Higgins, Plaza Independencia y Hotel Araucano.

    Larrivey recibe premio

    Una de las grandes figuras de la liguilla del ascenso fue Joaquín Larrivey. El delantero de 41 años anotó seis de los ocho tantos de Concepción en el minitorneo, siendo decisivo en las tres rondas que disputaron.

    El atacante argentino fue el único de la delegación que no regresó con el plantel, pues pasó a Santiago a recibir el premio al mejor jugador de la Liga de Ascenso en la Gala Crack, que reconoce a las mejores figuras del fútbol chileno.

    “Estoy muy emocionado y, bueno, vengo también en representación de todo de todo el equipo de Deportes Concepción, que en este momento están todos en un bus descapotable, seguramente en la plaza de Concepción”, afirmó tras recibir el galardón.

    “Acá estoy un poco en representación de ellos, todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año y bueno obviamente en representación en representación de mi familia que que que son los los principales artífices de que hoy estoy acá”, cerró un emocionado Larrivey, quien le dedicó el triunfo a su esposa.

