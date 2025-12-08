VOTA INFORMADO por $1100
    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”

    El goleador del cuadro penquista fue uno de los artifices del retorno del León de Collao a Primera División.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción vuelve a rugir. Dieciocho años después de su última aparición en la élite, el León de Collao aseguró su retorno a la Primera División con un triunfo inolvidable sobre Cobreloa en Calama. Un 3-2 que ya es parte de la nueva historia lila. En ese relato, uno de los protagonistas más destacados es Joaquín Larrivey. El incombustible delantero, autor del segundo tanto en el Zorros del Desierto.

    “La verdad es que estoy muy emocionado, el fútbol no deja de darme alegrías”, dijo de entrada. El argentino, pieza clave en la campaña penquista, remarcó el camino recorrido por el plantel en una temporada que los vio llegar al ascenso sin perder en la liguilla: “Este es un sueño que se trabaja, no aparece de la nada. Trabajamos un montón y terminamos la liguilla sin perder un partido, eso hay que verlo”.

    El Conce llegaba con una dificultad añadida: la ausencia en la banca de su técnico, Patricio Almendra, suspendido para la revancha. En su lugar dirigió Mario Salgado. Pese a ese condicionante, el equipo mostró madurez en un duelo trabado. Larrivey, de 41 años, capitalizó un córner en los 52’ para poner el 2-0 parcial. Un grito que parecía encaminar el ascenso, pero que derivó en un cierre dramático.

    Concepción se impuso en Calama. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Cobreloa reaccionó y empató 2-2, llevando el partido al borde de un alargue. Pero en el añadido, Nelson Sepúlveda firmó el 3-2 definitivo. La locura se desató y el equipo penquista selló su regreso a un sitial que había perdido entre líos administrativos y una desafiliación en el camino. La reconstrucción, cargada de obstáculos, encontró por fin su premio.

    Larrivey se tomó un momento para mirar más allá de la cancha. “Estoy agradecido de mi esposa, de mis hijos y mis suegros. La familia es muy futbolera y me da vergüenza que mi suegro ponga goles de mi hijo ahí haciendo goles”, bromeó, antes de revelar un anhelo pendiente: “Solamente tengo palabras de agradecimiento para Chile, me falta que me den la nacionalidad, la estoy tramitando. Soy el único de la familia que falta”.

    El exariete de Universidad de Chile también destacó el trato recibido en su recorrido por el país. “Estoy agradecido de la gente de los equipos en los que jugué, en el que estoy jugando y de la gente contra la que me toca jugar. En todo Chile recibo cariño y significa que uno mantuvo el respeto con todos los rivales. Estoy muy agradecido con el país”, puntualizó.

    Pero si hay un vínculo que lo marcó esta temporada es el que forjó con la hinchada de su equipo. Larrivey no lo oculta: “Los hinchas de Concepción son los que más me emocionan. Me siento muy querido, valorado, por su gente y la directiva. El ‘Pato’ Almendra me dio una confianza extraordinaria. Esto es un sueño hecho realidad: ayudar a volver a un equipo como este a Primera”.

