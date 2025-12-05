Las claves del renovado proyecto de Cobreloa que lo tiene a un paso del ascenso: “Había un deterioro de la imagen del club”.

El 10 de noviembre de 2024, Cobreloa perdió la categoría por segunda vez en su historia. Apenas un año había durado el regreso a Primera División. Una campaña marcada por las goleadas en contra y los cambios de entrenador sentenciaron al equipo loíno. Junto con el descenso, llegó la interrogante inmediata. ¿Se repetirá la historia de 2015?

Cuando el elenco minero bajó a Primera B hace diez años, muchos pensaron que sería algo pasajero. Que el cuarto club con más títulos de la máxima categoría iba a volver de inmediato. Un periplo pasajero. Sin embargo, la procesión en Calama fue larga. Ocho años en la Liga de Ascenso. Con dos finales perdidas en el camino y algunas campañas que tuvieron a los Zorros del Desierto al borde del abismo. En 2021 casi caen a Segunda División.

Ahora el panorama es distinto. Cobreloa está a 90 minutos de sellar un retorno veloz. Aun les queda un escollo, claro. Este domingo se miden ante Deportes Concepción en la final de la Liguilla, a las 20:15 horas. El 1-1 conseguido en Collao ilusiona a los naranjas. Esperan que, esta vez, la localía no les juegue en contra, como ocurrió en 2018 y 2022. En la interna apuntan a club renovado. Sin los líos que marcaron la última década.

Ignacio Mehech, vicepresidente de Cobreloa, describe ese punto de partida: “Tomamos el club en un momento complejo desde varios puntos de vista. No solo estaba el descenso; había un deterioro de la imagen institucional. No teníamos cuerpo técnico, ni plantel, ni sponsors, ni director deportivo”. Su promesa a los socios fue “profesionalizar la administración y devolverle al hincha el orgullo por el club”.

Cobreloa eliminó a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica para llegar a la definición ante Concepción. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

La ratificación de Bravo

Apenas se consumó el descenso de 2024, hubo un remezón en la estructura interna. Se llevaron a cabo las elecciones y Harry Robledo asumió como presidente y Mehech como vicepresidente. Su primera decisión al mando del club loíno fue mantener a César Bravo como entrenador.

Tomate, como es apodado, era el eterno interino en Cobreloa. Asumió en esa condición en 2014, 2016, 2017 y 2024. Ahora le daban la oportunidad de armar un proyecto propio. El exdefensor está plenamente identificado con el club. Jugó ahí entre 1992 y 2001. Cuando confirmaron su continuidad, el anunció se llevó a cabo en la Feria Modelo de Calama, un lugar tradicional de la capital de la Provincia de El Loa. La señal que daban era de acercar al club a la comunidad.

“César es una persona identificada con el club. Creemos en los procesos de largo plazo”, señala Mehech a El Deportivo. Pese a las críticas en algunos momentos del año, la directiva sostiene que la convicción se mantiene: “No nos equivocamos”.

En la temporada 2025, Cobreloa fue tercero en la tabla, detrás de Universidad de Concepción y Deportes Copiapó. Los mineros, en 30 partidos, sumaron 50 puntos. Fueron 14 triunfos, ocho empates y ocho derrotas. 44 goles a favor y 42 en contra. Bravo, en su cuarto paso por el equipo, acumula un 51% de rendimiento.

César Bravo es el entrenador que tiene a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

La proyecciones

De cara a un eventual ascenso, Mehech insiste en la mesura. “Siempre dijimos que seríamos responsables financieramente, pero sin renunciar a competir. Si subimos, la planificación comienza inmediatamente, desde el lunes”, dice. El modelo que proyectan contempla tres bases: futbolistas experimentados en la categoría, jugadores proyectables y presencia permanente de la cantera.

El hincha loíno, sin embargo, suele mirar más alto. La expectativa por volver a ser el Cobreloa competitivo de los 80, 90 y la primera década del 2000, persiste. Mehech lo entiende, pero pide paciencia: “No necesariamente necesitas tener los nombres más rimbombantes para hacer una buena temporada. Invitamos a confiar en los proyectos a largo plazo”, remarca.

El horizonte, dice, está marcado por un punto clave: 2027, los 50 años del club. “Ese es nuestro objetivo. Pasar ese año en Primera y con una institución ordenada”.

En el plano económico, el club ha cimentado redes de apoyo principalmente en la región. “Tenemos muchos auspiciadores locales, empresas ligadas a la minería. Ese arraigo era importante recuperarlo”, afirma el directivo. Con Codelco, en tanto, existe una relación estrecha, aunque no financiera: “Hay una identificación mutua. Hemos hecho actividades con ellos y buscamos proyectos de beneficio comunitario”.

La directiva, además, se propuso recomponer la participación activa de los socios. “Hemos hecho dos asambleas públicas en Calama, transmitidas por internet, rindiendo cuentas deportivas y financieras”, explica Mehech, quien se reconoce hincha desde niño y recuerda que en 2015 ya había intentado formar parte, sin éxito, de la directiva loína. “Este es un trabajo ad honorem. Todos somos socios”, remarca.