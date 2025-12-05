VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Las claves del renovado proyecto de Cobreloa que lo tiene a un paso del ascenso: “Había un deterioro de la imagen del club”

    Calama nuevamente se volcará por el elenco loíno. Este domingo se miden ante Deportes Concepción, buscando el cupo a Primera División. Ignacio Mehech, vicepresidente del equipo nortino, explica a El Deportivo los detalles de la transformación de la institución.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Las claves del renovado proyecto de Cobreloa que lo tiene a un paso del ascenso: “Había un deterioro de la imagen del club”. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    El 10 de noviembre de 2024, Cobreloa perdió la categoría por segunda vez en su historia. Apenas un año había durado el regreso a Primera División. Una campaña marcada por las goleadas en contra y los cambios de entrenador sentenciaron al equipo loíno. Junto con el descenso, llegó la interrogante inmediata. ¿Se repetirá la historia de 2015?

    Cuando el elenco minero bajó a Primera B hace diez años, muchos pensaron que sería algo pasajero. Que el cuarto club con más títulos de la máxima categoría iba a volver de inmediato. Un periplo pasajero. Sin embargo, la procesión en Calama fue larga. Ocho años en la Liga de Ascenso. Con dos finales perdidas en el camino y algunas campañas que tuvieron a los Zorros del Desierto al borde del abismo. En 2021 casi caen a Segunda División.

    Ahora el panorama es distinto. Cobreloa está a 90 minutos de sellar un retorno veloz. Aun les queda un escollo, claro. Este domingo se miden ante Deportes Concepción en la final de la Liguilla, a las 20:15 horas. El 1-1 conseguido en Collao ilusiona a los naranjas. Esperan que, esta vez, la localía no les juegue en contra, como ocurrió en 2018 y 2022. En la interna apuntan a club renovado. Sin los líos que marcaron la última década.

    Ignacio Mehech, vicepresidente de Cobreloa, describe ese punto de partida: “Tomamos el club en un momento complejo desde varios puntos de vista. No solo estaba el descenso; había un deterioro de la imagen institucional. No teníamos cuerpo técnico, ni plantel, ni sponsors, ni director deportivo”. Su promesa a los socios fue “profesionalizar la administración y devolverle al hincha el orgullo por el club”.

    Cobreloa eliminó a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica para llegar a la definición ante Concepción. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    La ratificación de Bravo

    Apenas se consumó el descenso de 2024, hubo un remezón en la estructura interna. Se llevaron a cabo las elecciones y Harry Robledo asumió como presidente y Mehech como vicepresidente. Su primera decisión al mando del club loíno fue mantener a César Bravo como entrenador.

    Tomate, como es apodado, era el eterno interino en Cobreloa. Asumió en esa condición en 2014, 2016, 2017 y 2024. Ahora le daban la oportunidad de armar un proyecto propio. El exdefensor está plenamente identificado con el club. Jugó ahí entre 1992 y 2001. Cuando confirmaron su continuidad, el anunció se llevó a cabo en la Feria Modelo de Calama, un lugar tradicional de la capital de la Provincia de El Loa. La señal que daban era de acercar al club a la comunidad.

    “César es una persona identificada con el club. Creemos en los procesos de largo plazo”, señala Mehech a El Deportivo. Pese a las críticas en algunos momentos del año, la directiva sostiene que la convicción se mantiene: “No nos equivocamos”.

    En la temporada 2025, Cobreloa fue tercero en la tabla, detrás de Universidad de Concepción y Deportes Copiapó. Los mineros, en 30 partidos, sumaron 50 puntos. Fueron 14 triunfos, ocho empates y ocho derrotas. 44 goles a favor y 42 en contra. Bravo, en su cuarto paso por el equipo, acumula un 51% de rendimiento.

    César Bravo es el entrenador que tiene a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La proyecciones

    De cara a un eventual ascenso, Mehech insiste en la mesura. “Siempre dijimos que seríamos responsables financieramente, pero sin renunciar a competir. Si subimos, la planificación comienza inmediatamente, desde el lunes”, dice. El modelo que proyectan contempla tres bases: futbolistas experimentados en la categoría, jugadores proyectables y presencia permanente de la cantera.

    El hincha loíno, sin embargo, suele mirar más alto. La expectativa por volver a ser el Cobreloa competitivo de los 80, 90 y la primera década del 2000, persiste. Mehech lo entiende, pero pide paciencia: “No necesariamente necesitas tener los nombres más rimbombantes para hacer una buena temporada. Invitamos a confiar en los proyectos a largo plazo”, remarca.

    El horizonte, dice, está marcado por un punto clave: 2027, los 50 años del club. “Ese es nuestro objetivo. Pasar ese año en Primera y con una institución ordenada”.

    En el plano económico, el club ha cimentado redes de apoyo principalmente en la región. “Tenemos muchos auspiciadores locales, empresas ligadas a la minería. Ese arraigo era importante recuperarlo”, afirma el directivo. Con Codelco, en tanto, existe una relación estrecha, aunque no financiera: “Hay una identificación mutua. Hemos hecho actividades con ellos y buscamos proyectos de beneficio comunitario”.

    La directiva, además, se propuso recomponer la participación activa de los socios. “Hemos hecho dos asambleas públicas en Calama, transmitidas por internet, rindiendo cuentas deportivas y financieras”, explica Mehech, quien se reconoce hincha desde niño y recuerda que en 2015 ya había intentado formar parte, sin éxito, de la directiva loína. “Este es un trabajo ad honorem. Todos somos socios”, remarca.

