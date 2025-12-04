Todo se definirá en Calama: Cobreloa se lleva un punto de Concepción en la primera final de la liguilla del Ascenso

Una final digna de dos pesos pesados de la división. Deportes Concepción vs. Cobreloa podría ser perfectamente un partido de Primera, si estuviéramos en los 90 o en los inicios de los 2000. Pero hoy la realidad es distinta, porque solo uno tendrá el privilegio de subir a la máxima categoría. La final de ida reflejó paridad en el marcador, porque terminó 1-1. Por lo tanto, todo se definirá en Calama.

El estadio Ester Roa Rebolledo se tiñó de lila. 29 mil entradas vendidas aseguraron una definición a tablero vuelto, incluyendo presencia de hinchas visitantes. En tiempos en los cuales los partidos del fútbol criollo se han acostumbrado a disputarse con aforo reducido y en horarios irrisorios, el ambiente en la Región del Biobío es un bálsamo para la actividad. El León de Collao tuvo una apoteósica bienvenida.

Concepción, que terminó en el sexto lugar de la tabla regular, accedió a la final tras sacar del camino a Antofagasta y Copiapó, aplicando la misma receta: ganando de local y empatando de visita. Además, con el aval del factor Joaquín Larrivey de su lado. Mientras tanto, Cobreloa clasificó a la definición tras superar a Wanderers y San Marcos de Arica, respectivamente.

Quizás, el impulso de jugar con el estadio lleno hizo que los penquistas arrancaran el duelo en modo turbo. Fue un inicio frenético del anfitrión. No iba un minuto y tuvo el primer acercamiento al área de Hugo Araya. Carlos Morales y Ángel Gillard fueron los punteros, para dejar a Larrivey en el centro, con una labor de pivote, aguantando y descargando.

El potente inicio del Conce fue disminuyendo paulatinamente. Los naranjas fueron emparejando el trámite, controlando el balón. La chance más clara del primer tiempo fue para la visita. En los 37′, se lo perdió de manera increíble Sebastián Zúñiga, quien no conectó correctamente un centro del punzante Aldrix Jara. Los dos elencos encontraban por el lado derecho su manera favorita para atacar, con Morales en los lilas y Jara en los loínos.

El partido fue de más a menos en la primera mitad, con un Cobreloa que terminó mejor ese lapso. Para el complemento, el León de Collao recuperó la energía y fue a apretar arriba, encajonando al rival. Fue parecido al inicio del encuentro. Para fortuna de los pupilos de Patricio Almendra, llegaron al gol.

La banda diestra tenía la llave para Concepción. En los 52′, el lateral Ariel Cáceres abrió el marcador, desatando la locura en las tribunas. El ex La Calera remató al primer palo de Araya tras una acción personal de Carlos Morales, quien se sacó a un rival y cedió atrás para que su compañero empalmara. Primer gol lila en la liguilla que no fue de Larrivey. El local había tomado el mando del cotejo. Cobreloa no se acercaba al área contraria.

El técnico César Bravo hizo ingresar a Iván Ledezma y la movida le resultó. En los 66′, el Titi hizo un gol de otro partido. Para ser riguroso, un golazo. Sacó un remate de larga distancia, sorprendiendo a Nicolás Araya. La estirada insulsa del arquero hizo más espectacular la secuencia. Un 1-1 que era sorpresa, por cómo se estaba desarrollando la segunda mitad.

Luego, el partido entró en un trámite de refriega e imprecisiones. Almendra trató de reaccionar y refrescar el ataque con la inclusión de Carlos Escobar, para tener un doble 9. En el epílogo ya se notaba el cansancio en ambas trincheras, luego de un partido intenso.

En definitiva, el panorama queda totalmente abierto de cara a la revancha que se juega este domingo, a las 20.15 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Si la vuelta también es un empate, habrá alargue. Si la paridad permanece, tanda de penales. Sean lilas o naranjas, el fin de semana la Liga de Primera 2026 tendrá un nuevo invitado.