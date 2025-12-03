Deportes Concepción se ilusiona. Después de haber dejado en el camino a Deportes Copiapó, está un paso más cerca del retorno a Primera División, la categoría que abandonó en 2008. Los penquistas, incluso, conocieron la oscuridad más profunda: en 2016 fueron desafiliados y tuvieron que refundarse y volver desde la Tercera B, la quinta categoría del fútbol nacional.

Los lilas recibirán a Cobreloa, por el duelo de ida de la final de la liguilla de la Primera B con un marco histórico. Habría que remontarse a los 90 o a los comienzos de la década siguiente, en las oportunidades en que el club disputó la Copa Libertadores, para encontrar asistencias similares a a los 29 mil espectadores que aseguraron su espacio en el estadio Ester Roa Rebolledo. El tope del aforo autorizado.

La marca de Deportes Concepción: los lilas recibirán a Cobreloa con asistencia histórica

Ya ante los atacameños la respuesta del público había sido notable: al duelo de ida, asistieron 20 mil espectadores. Inicialmente, el club había solicitado autorización para recibir a 16 mil espectadores. La explosiva demanda obligó a la dirigencia que encabeza Diego Livingstone a poner cuatro mil boletos más a disposición de los aficionados.

Ese día nació el desafío: si superaban al equipo de Hernán Caputto en la llave, la próxima tarea sería llenar Collao. “Si pasamos esta fase, vamos a pedir un aforo de 29 mil espectadores para la final”, anticipaba Livingstone, el presidente del club sureño, a El Deportivo.

Larrivey celebra el gol que le dio el triunfo a Deportes Concepción ante Copiapó (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Los sureños tomaron el choque ante el León atacameño como una suerte de ensayo general para el gran desafío. “No pedimos el aforo máximo porque hay que ir demostrando que el estadio se puede llenar y que el público puede tener un buen comportamiento, lo que implica adoptar las respectivas medidas”, decía el mandamás morado.

El comportamiento fue óptimo y hubo otro resultado clave, al margen de la victoria que el equipo de Patricio Almendra obtuvo gracias al gol de Joaquín Larrivey: la económica. Ese día ingresaron $ 100 millones a las arcas de club.

El domingo, apenas los penquistas dejaron en el camino a la escuadra de Hernán Caputto, el club sureño anunció el proceso de venta de boletos por dos vías: presencial y en línea. Literalmente, los tickets duraron horas. Cerca del mediodía se habían vendido 20 mil. Por la tarde ya se informaba que se había llegado a las 28 mil. Un remanente de 600 se reservó para la jornada de este martes. También tardó poco en agotarse. 1.500 localidades se reservaron para el público visitante. Los penquistas han llevado 200 mil personas durante la temporada, con un promedio que se acerca a las 10 mil por encuentro.

A la cancha

En la cancha no habrá tregua. Los penquistas no contarán con el suspendido Sebastián Silva, expulsado ante Copiapó. Retornará Diego Carrasco. Jugarán Araya; Cáceres, Carrasco, Kimura, Espínola; Sandoval, Sepúlveda; Valdivia, Morales; Guillard y Larrivey.

En tanto, los dirigidos por César Bravo recuperan a Branco Provoste y Cristián Muga. No estará disponible Álvaro Delgado. En el norte tampoco contarán con el capitán Rodolfo González, a quien esperan tener en condiciones para el partido de vuelta, que se disputará el domingo.

Los nortinos formarán con Araya; Tapia, Heredia, Palma, Guzmán; Navarrete, Muga, Ledezma; Jara, Valdés y Gotti