Deportes Concepción avanzó a la final de la liguilla que definirá el segundo ascenso a Primera División. Los lilas empataron en el norte ante Copiapó, un resultado que sumado a la victoria que habían conseguido en la ida, disputada en el sur les dio la clasificación. En ambos duelos, la figura terminó siendo Joaquín Larrivey, quien aportó las dos conquistas que ponen a los lilas a las puertas del retorno a Primera División, la categoría que abandonaron en 2008. Después, incluso, tuvieron que sobreponerse al escenario más duro posible: la desafiliación.

En el sur van, ahora, por una fiesta y un récord. Este miércoles, a las 20 horas, recibirán a Cobreloa en el duelo de ida por el paso a la categoría principal del fútbol nacional. El domingo, los papeles se revertirán: los locales serán los Zorros del Desierto.

Deportes Concepción va por una fiesta y un récord en la final ante Cobreloa: vende aforo completo en Collao

El choque de ida ante los atacameños dio una muestra categórica del respaldo que los lilas tienen de sus hinchas. Ese día, se agotaron las 20 mil localidades que se habían autorizado, cuatro mil más que la petición inicial del club. “Aforo completo”, se anunció a través de los altoparlantes para dar cuenta de la asistencia.

Al margen de lo deportivo, ese día hubo otro factor para celebrar: una cuantiosa recaudación, que alcanzó los $ 100 millones. En la práctica, una cifra que permite financiar un mes de la operación del club.

Esa respuesta del público planteó un desafío que ahora se cristaliza: la dirigencia lila se propuso utilizar la capacidad total del estadio Ester Roa Rebolledo para una eventual definición. Es decir, poner a disposición de los fanáticos 29 mil localidades. De esa cifra, se asignaron 1.500 asientos a los hinchas de Cobreloa. El resto será exclusivamente para los hinchas del equipo morado.

¡𝑨 𝑹𝑼𝑮𝑰𝑹 𝑬𝑵 𝑳𝑨 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳! 🔥🦁



📲 Comenzó la venta de entradas online a través de Passline 🔗 https://t.co/MbnJxsD6RI…



ℹ️ Aforo: 29 mil espectadores.

🦊 Aforo hinchas Cobreloa: 1.500 espectadores. (Venta disponible a partir del lunes 01 de diciembre a las 17:00hrs)… pic.twitter.com/6sm7uoZ9Oe — Deportes Concepción (@elconce_cl) December 1, 2025

Venta en desarrollo

El anuncio del inicio del proceso de venta de boletos se realizó minutos después de conseguir la clasificación. En esa comunicación oficial se especificó el sistema de distribución de los boletos, que comenzará este lunes, a las 17 horas.

Habrá dos formas de adquirir los boletos. Una es a través de la ticketera Passline. La otra, acudiendo a los tres puntos de venta presenciales que dispuso la institución en puntos estratégicos de la ciudad.