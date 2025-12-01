Locura penquista: Deportes Concepción ha vendido 20 mil entradas para la final ante Cobreloa

En el sur, la locura es absoluta. Este miércoles, Deportes Concepción disputará el encuentro de ida por la final de la liguilla de ascenso ante Cobreloa y lo hará frente a un masivo respaldo de sus hinchas. Ya no es predicción ni declaración de intenciones, sino una situación concreta.

Poco después de que finalizara el encuentro frente a Deportes Copiapó, en el Luis Valenzuela Hermosilla, el club anunció a través de sus plataformas oficiales el inicio del proceso de venta de entradas para el choque ante los loínos. Hay venta presencial y online.

Los lilas consiguieron autorización para ocupar la totalidad del aforo del estadio Ester Roa Rebolledo. Es decir, para albergar a 29 mil espectadores.

La gestión del permiso se había realizado con un antecedente concreto. Al partido de ida ante los atacameños habían asistido 20 mil personas. Ese respaldo, al margen de lo emotivo, dejó otro beneficio concreto: la recaudación llegó a los $ 100 millones.

El entusiasmo aumenta. Al punto de que, a poco de iniciado el proceso de venta de boletos para el choque ante los Zorros del Desierto, el club informó que ya hay 20 mil localidades que tienen dueño. “¡Ya somos 20.000 leones y leonas listos para la final del miércoles!“, resalta el club a través de sus plataformas oficiales.

¡Ya somos 2️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ Leones y Leonas listos para la final de este miércoles!



Informamos que aún quedan disponibles las últimas entradas sector Tribuna Tegualda, Tribuna Pacífico y Galería Norte



— Deportes Concepción (@elconce_cl) December 1, 2025

Habrá hinchada visitante

Las entradas se pueden adquirir por dos vías. Una es a través de la ticketera Passline. La otra, acudiendo a los tres puntos de venta presenciales que dispuso la institución en puntos estratégicos de la ciudad.

Los morados reservaron 1.500 localidades para los hinchas loínos.