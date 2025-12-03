El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

Este miércoles, Chile conoció a sus rivales para el Mundial de Rugby de Australia 2027 tras el sorteo realizado en Sídney. Los Cóndores quedaron con Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong. Los dos primeros, potencias absolutas de esta disciplina, mientras que el tercero es el rival a vencer para soñar con los octavos de final.

El head coach Pablo Lemoine no quedó muy conforme con los emparejamientos, por diversas razones. “La verdad que hubiese preferido no jugar contra, no estar en la serie A. Creo que es una serie que tiene varias contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos grandes chances de estar en Perth, y después tener que movernos. Son seis o siete horas de viaje”, comenzó señalando.

Y prosiguió: “Después tenemos una cosa negativa, que la capacidad de entradas siempre es mucho más limitada con el local, y con el vecino del local, y con el otro que está al lado, y que es su primer Mundial. Entonces, me parece que son todas limitantes que tienen para seguir alimentando la comunidad chilena en los mundiales, como fue el último Mundial. Así que me parece que todas esas cosas son negativas, pero después siempre está bueno jugar contra el local”.

Desde el punto de vista deportivo también lamentó enfrentar a dos equipos del tier 1. “Otra de las cosas que genera jugar contra Australia y contra Nueva Zelanda es que es muy difícil generarle ese punto bonus que vamos a necesitar si queremos ganarle a Hong Kong y generar un punto más”, expresó.

“Las otras series tienen muchísima más facilidad como para clasificar como mejor tercero. Así que la verdad que, si me dicen que estoy contento con el sorteo, no, hubiese preferido otra serie. Pero bueno, lo que toca, toca, y hay que tomarlo, y ya está”, reflexionó.

En ese contexto, el uruguayo habló de la estrategia ante los All Blacks y los Wallabies. “En la cabeza tenemos que poner la creación del volumen de juego, tanto defensivo como ofensivo, que lo vamos a necesitar muchísimo con esos dos rivales que tenemos”, sostuvo.

Asimismo, comparó las oportunidad que van a tener los asiáticos debido a la maquinaria que está detrás de ellos. “Después Hong Kong, que uno a veces lo visualiza como un rival más débil, pero es una unión que tiene mucha plata y que tiene mucha capacidad de poder, primero para compensar a muchos equipos que vayan a Hong Kong, porque es un sistema de adaptabilidad horaria y que van a poder hacerlo previo a los viajes a Japón y previo a los viajes a Oceanía”.

“Entonces creo que va a haber muchísima interacción entre Hong Kong y países del tier 1, por lo que vinimos escuchando. Y aparte creo que va a haber una nacionalización de jugadores importante. Hong Kong va a ser otro equipo que el que nos tocó ver acá”, añadió.}

Igualmente, el entrenador se mostró contento por todo lo que se ha generado. “Para nosotros todo es ganancial, todo es una ventaja, jugar contra el que sea, tener la posibilidad de participar del Mundial. Creo que todo está bueno, se da este partido que para nosotros es nuestra final del mundo, con Hong Kong, porque en definitiva es el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial. Entonces, parece que ahí es donde tenemos que apuntar las cartas nosotros y entender de qué es nuestra final del mundo”, sentenció.

“Un sueño”

Por su parte, el capitán Clemente Saavedra se entusiasma con los desafíos. “Tenemos un rival conocido que es Hong Kong. Ya jugamos contra ellos, sabemos a lo que juegan. Es un equipo con jugadores muy experimentados, que hacen todo simple y bien. Así que no va a ser una tarea fácil, pero sabemos que va a ser nuestro partido más encarable”, indicó.

También calificó como un gran anhelo enfrentan a las dos potencias oceánicas. “El sueño de cualquier jugador es jugar contra el dueño de casa y los All Blacks. Además, tienen su famoso ritual del Haka, así que contento de enfrentarlos”, cerró.

Saavedra también mencionó la importancia de proyectar a los jugadores a Europa. “Creo que el gran diferenciador de este equipo es que estamos prácticamente 24-7 juntos, pero yo creo que la cultura de equipo ya está. Ya formamos esta familia y nos conocemos de una manera muy difícil de explicar. Creo que ya se tienen que dar las oportunidades para que jugadores más experimentados puedan dar ese salto a Europa”, planteó. “En mi caso, sería un gran sueño poder ir a jugar a Europa, una de las mejores ligas”, apuntó.