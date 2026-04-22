PDI desarrolla seminario con actores estatales estratégicos en materia de combate e investigación de incendios forestales

La Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló durante este martes un seminario con actores nacionales con función estratégica en el caso de desastres naturales, principalmente en incendios forestales.

El seminario, denominado “Seminario de lecciones aprendidas en catástrofes por incendios forestales”, busca establecer consensos, promover las buenas prácticas y aprender de las experiencias entre autoridades y representantes del sector público y privado, vinculados a la gestión de emergencias forestales, según detalló la PDI.

En el encuentro participaron agentes especializados en incendios forestales del Estado Mayor Conjunto, Carabineros, Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), del Ministerio Público y equipos policiales de regiones.

La actividad pretende también incorporar a diversos actores regionales a partir de sus experiencias locales en emergencias ambientales que generan además de pérdidas humanas, impactos ambientales, económicos y sociales en nuestro país.

El prefecto Patricio Rojas, jefe nacional de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, detalló que “queremos ser parte de la praxis con la PDI con las diferentes otras instituciones que tienen que ver con el combate o participación en catástrofes como incendios forestales”.

“Queremos formar las redes necesarias entre las diferentes instituciones, todos los que actuamos ante un incendio forestal”, añadió el prefecto Rojas, quien sumó que “este es un tema país”.

Respecto al delito de incendio, el prefecto Rojas sumó que es un hecho difícil de investigar, pero que “nos está haciendo tomar ciertas cartas o medidas anticipativas para poder prever los incendios, que para que todos lo sepan, llegaron para quedarse”.

Desde Senapred, el jefe de gabinete, Felipe Giannoni, añadió que “es muy importante poder articularnos con otras instituciones (...) es importante poder detenerse para reflexionar y analizar las causas y consecuencias de eventos tan catastróficos como los ocurridos en Ñuble y Biobío”.

Por parte de Conaf, Diego Véjar, gerente de protección contra incendios forestales, planteó que “es muy importante participar en este seminario, pero focalizado en la investigación de causas y seguridad del mismo, porque después de un incendio queda el ecosistema demasiado frágil lo que puede hacer susceptible de algún accidente a los peritos o investigadores que están recolectando evidencia para determinar las causas”.

El seminario también tuvo como objetivo sistematizar metodologías de trabajo en conjunto para enfrentar los recientes incendios en el sur de nuestro país y anticiparse a eventuales tragedias.