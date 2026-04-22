Municipalidad de Santiago pone término anticipado al contrato con empresa Solo Verde por no pago a sus trabajadores

La Municipalidad de Santiago, liderada por el alcalde Mario Desbordes, informó este martes que puso fin de forma anticipada al contrato con la empresa Solo Verde S.A, luego de que los trabajadores reclamaran incumplimientos contractuales.

De acuerdo con un comunicado del municipio, se recibieron requerimientos por la falta en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales por parte de la firma -encargada de la mantención de áreas verdes como el Parque Quinta Normal, Cerro Santa Lucía y Parque Forestal-, lo que fue considerado como un hecho “grave e inaceptable”.

Asimismo, acusaron que la entidad repite un patrón que ha replicado en otras regiones del país, dejando de pagar a sus empleados.

“De esta forma, el 18 de abril de 2026 se dio inicio formal al procedimiento de término anticipado del contrato, luego de que la empresa perdiera su calidad de proveedor habilitado en el sistema de compras públicas (Mercado Público), incumpliendo condiciones esenciales para contratar con el Estado”, asegura el comunicado de Santiago.

La casa edilicia agrega “que el pago de sueldos y cotizaciones es una obligación exclusiva del empleador, que en este caso corresponde a Solo Verde S.A., la que no ha cumplido con dicha responsabilidad”.

En esa línea, afirman que “resulta especialmente grave” que la firma reportara una capacidad económica por sobre los $25.636 millones a la hora de adjudicarse el contrato con la Municipalidad de Santiago, y que aún así, “incumpla obligaciones laborales básicas”.

“Esto constituye un incumplimiento contractual de máxima gravedad y una señal evidente de mala gestión que la municipalidad no va a tolerar”, agregan desde Santiago.

Asimismo, señalan que el municipio no mantiene deudas exigibles con la compañía que la hayan impedido de pagar sus obligaciones con sus trabajadores y que, por el contrario, lo pagos a Solo Verde S.A se han realizado conforme a la ley.

Además, agregan que en coordinación con la Dirección Jurídica “se han activado todas las instancias de fiscalización, sanción y persecución de responsabilidades”.

“La Municipalidad de Santiago perseguirá todas las responsabilidades de la empresa hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir abusos contra los trabajadores ni que una empresa que declaró solvencia millonaria, incumpla la ley y pretenda traspasar sus fallas al Estado", agregan.

Frente al término del contrato, desde la Municipalidad de Santiago informaron que se implementó un programa de contingencia para resguardar el mantenimiento de lugares como el Parque Quinta Normal, el Cerro Santa Lucía, el Parque Forestal y otras áreas verdes de la comuna.