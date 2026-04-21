Natalia Duco suma una nueva polémica. Antes de asumir como ministra del Deporte, la exlanzadora de bala había sido cuestionada por una situación que marcó su carrera deportiva: el dopaje. Esas aprensiones las ha enfrentado públicamente en varias ocasiones. Hace poco, su respaldo al rodeo generó una nueva controversia.

Ahora, la máxima autoridad deportiva de Chile está en entredicho por una declaración. "Quiero adelantarles que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas“, estableció en el marco del lanzamiento del torneo ITTF World Para Future Santiago 2026.

Ministra Duco retrocede en polémica por la ropa: “Quiero pedir disculpas si mis palabras no fueron las correctas”

La secretaria de Estado se hace cargo del efecto que produjeron sus palabras. “Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas”. estableció la exatleta.

Eso sí, insistió en su apreciación. “Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura de que es muy importante para los chilenos, en especial para el team paralímpico”, dijo

Antes, la exatleta había justificado su declaración. “La ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste”, expresó.

“Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buzo, porque eso quiere decir que ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”, insistió.

Natalia Duco (Foto Max Montecinos/IND)

La reflexión generó polémica. A tal punto de que la vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a las palabras de Duco, quien la incluyó en una respuesta relativa a las críticas a la ministra de Ciencias, Ximena Linconao. “Siempre supimos que uno de los grandes problemas de la instalación, o grandes desafíos de la instalación del gobierno, iba a ser tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o una autoridad de este gobierno”, contestó Sedini.

“La verdad es que no tenemos tiempo para eso, tenemos proyectos importantes, estamos trabajando contra el crimen organizado, contra la seguridad, contra la migración irregular", insistió.

La gimnasta la gimnasta nacional Makarena Pinto también abordó la controversia. “Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género, mejores condiciones de viajes y que nadie tenga que pagar por representar a Chile. El respeto y la justicia en las evaluaciones son la base. Es increíble que la vestimenta siga siendo un conflicto; hace poco pedí el equipo necesario para viajar y me fue negado. No debería ser una lucha obtener lo mínimo para competir con dignidad”