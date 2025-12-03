VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Esta noche, en Collao, lilas y naranjas buscarán dar el primer golpe en la disputa por un cupo en la Primera Dvisión. Las escuadras de Patricio Almendra y César Bravo miran de reojo el partido de vuelta. Las hinchadas, también.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gerardo Navarrete celebra después de anotarle a San Marcos de Arica (Foto: Photosport) PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    La Primera B entra en horas decisivas. Este miércoles, a las 20 horas, Deportes Concepción y Cobreloa disputarán el partido de ida por la final de la liguilla de ascenso. Los fanáticos penquistas, prácticamente, se devoraron las 29 mil entradas que dispuso la dirigencia para el encuentro. Tardaron unas cuantas horas en agotar el aforo autorizado para el estadio Ester Roa Rebolledo. Los visitantes contarán con 1.500 espacios.

    El encuentro decisivo se disputará el domingo, en el estadio Zorros del Desierto, de Calama. Otra vez, se prevé un recinto lleno, aunque la capacidad del reducto nortino es considerablemente menor a la del sureño.

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    En la ciudad minera la efervescencia es similar. La Delegación Presidencial Provincial del Loa permitirá el ingreso de 10.700 espectadores. Las medidas de seguridad serán amplias. Además de un nutrido contingente de Carabineros, se dispuso que 150 guardias se hagan cargo de mantener el control en el interior del recinto.

    Además, tres ambulancias estarán preparadas para atender eventuales emergencias.

    Un festejo de Cobreloa en la actual temporada. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Los naranjas le devolverán la mano a los lilas en los cupos para público visitante: reservaron 400 localidades para los adeptos de la escuadra que dirige Patricio Almendra.

    La idea es que el encuentro sea una fiesta. “Se autorizaron elementos de animación, como cuatro máquinas de humo y de chispas en vivo. Todas operadas por personal especializado y bajo la responsabilidad del club“, dijo Jaime Siares, asesor jurídico de la Delegación Presidencial Provincial de El Loa.

    Más sobre:Primera BCobreloaDeportes ConcepciónFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara y Kast protagonizan su debate con más cruces y con inédito protagonismo de sus barras bravas

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía reconstruyó en terreno los últimos intentos de las víctimas para alcanzar refugio

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast
    Chile

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “En diciembre...”: la puerta que Pablo Longueira dejó abierta para su retorno a la política activa

    Simpertigue en modo defensa: supremo ficha abogados para defensa penal y acusación en el Congreso

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental
    Negocios

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”
    Cultura y entretención

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”
    Mundo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón