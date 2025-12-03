La Primera B entra en horas decisivas. Este miércoles, a las 20 horas, Deportes Concepción y Cobreloa disputarán el partido de ida por la final de la liguilla de ascenso. Los fanáticos penquistas, prácticamente, se devoraron las 29 mil entradas que dispuso la dirigencia para el encuentro. Tardaron unas cuantas horas en agotar el aforo autorizado para el estadio Ester Roa Rebolledo. Los visitantes contarán con 1.500 espacios.

El encuentro decisivo se disputará el domingo, en el estadio Zorros del Desierto, de Calama. Otra vez, se prevé un recinto lleno, aunque la capacidad del reducto nortino es considerablemente menor a la del sureño.

A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

En la ciudad minera la efervescencia es similar. La Delegación Presidencial Provincial del Loa permitirá el ingreso de 10.700 espectadores. Las medidas de seguridad serán amplias. Además de un nutrido contingente de Carabineros, se dispuso que 150 guardias se hagan cargo de mantener el control en el interior del recinto.

Además, tres ambulancias estarán preparadas para atender eventuales emergencias.

Un festejo de Cobreloa en la actual temporada. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Los naranjas le devolverán la mano a los lilas en los cupos para público visitante: reservaron 400 localidades para los adeptos de la escuadra que dirige Patricio Almendra.

La idea es que el encuentro sea una fiesta. “Se autorizaron elementos de animación, como cuatro máquinas de humo y de chispas en vivo. Todas operadas por personal especializado y bajo la responsabilidad del club“, dijo Jaime Siares, asesor jurídico de la Delegación Presidencial Provincial de El Loa.