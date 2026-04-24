Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto pymes en megarreforma de Kast

El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, señaló este viernes que se mantendrían los acuerdos entre la colectividad y el Ejecutivo respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional tras sostener conversaciones con el gobierno.

La polémica surgió luego que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señalara que la promesa de mantener la carga tributaria de las pymes no forma parte de lo acordado por la megarreforma.

Esta situación llevó al vicepresidente de esta colectividad a acusar al Ejecutivo de estar desconociendo parte del acuerdo.

Sin embargo, el también excandidato presidencial señaló: “El impasse ayer en relación a la inamovilidad del impuesto a las pymes de un 12,5% que tuvimos con el gobierno lo damos total y completamente superado“.

“ Lo hablé con personal del gobierno y también con gran parte de la bancada y por lo tanto los acuerdos logrados el día miércoles y martes en la noche se mantienen en su totalidad ”, agregó al respecto Parisi.

“Estamos muy contentos por lo logrado para los pañales y los medicamente, la devolución del IVA y, por supuesto, la inamovilidad del impuesto de las pymes. Chile necesita más emprendimiento y el PDG siempre, siempre va a estar con la gente y con los emprendedores”, concluyó el vicepresidente del PDG.