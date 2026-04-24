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    Política

    Karlezi (PNL): “El Gobierno está creando un monstruo (Parisi) al que le van a tener que preguntar desde ahora todas sus decisiones”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado nacional libertario, cuestionó varias decisiones del Ejecutivo y sus negociaciones con el PDG. Además, si bien dijo que votarán a favor de la idea de legislar la megarreforma rechazó el artículo que se refiere a la IA y la propiedad intelectual: "Nadie le puede pedir al PNL que no proteja el derecho a la propiedad".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Un visión muy crítica de cómo el gobieno ha llevado adelante las negociaciones en el Congreso, para la viabilidad de la megarreforma para la reconstrucción nacional, tiene hoy el Partido Nacional Liberario.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado PNL Pier Karlezi profundizó sobre el tema y cuestionó al Ejecutivo tanto por la conversaciones que ha tenido como sobre algunas de las propuestas del proyecto de ley y sobre la forma de comunicar que ha tenido.

    Parisi y el PDG

    En particular, Karlezi cuestionó las negociaciones con el Partido de la Gente (PDG) y sostuvo que estaban creando un “monstruo”, en su líder Franco Parisi, al darle un protagonismo que, además, podría ser perjudicial para el futuro de La Moneda.

    En esa línea, Karlezi apuntó que si bien el gobierno puede conversar con todos los partidos, “lo raro es que le entrega al PDG, pero no le entrega al resto; que esté buscando tanto esos votos que se olvida del resto. Nosotros hacemos política seria".

    Explicó que “las almas del PDG no conversan. Y siento que es un partido con tal nivel de utilitarismo, como por ejemplo lo que decía ayer Pamela Jiles, que lo pueden buscar: ‘Si no nos dan lo que quieran, no están nuestros votos. Ah, nos dieron lo que queríamos y aquí están nuestros votos’ ¿Qué tan firmes son las convicciones que tienen? Porque vimos que votaron casi todos en contra de la Ley de Aula Protegida”.

    “El problema de esto, es que es problema del gobierno, porque ellos están creando un monstruo al que le van a tener que preguntar desde ahora en adelante cada una de sus decisiones”, añadió Karlezi y ante la pregunta de si se trataba del PDG, el parlamentario contestó “No, Franco Parisi”.

    Al respecto profundizó: “Ayer (jueves) cuando (Claudio) Alvarado salió diciendo que no era parte del acuerdo el tema de las pymes, Franco Parisi puso un tuit, cinco minutos después estaba corregido”.

    Críticas al trabajo del gobierno

    En tanto, Karlezi cuestionó varios aspectos del trabajo del Ejecutivo. Al respecto sostuvo que había un “alma” en el gobierno que es “menos técnica y muy política” que “de repente está cometiendo errores y que es lo mismo que nosotros hemos venido criticando en la política hace mucho tiempo”, señalando al ministro de la Segpres, José García Ruminot.

    “El manejo comunicacional que se tuvo del acuerdo del PDG fue tremendo. Nadie lo sabía. Salió un ministro, que era el ministro de las Segpres, a informar acuerdos, que el ministro del Interior el otro día lo desacredita, (que después el Presidente lo vuelve a acreditar. Y la voz del ministro que había que escuchar en este caso, que era el ministro (Jorge) Quiroz, ¿dónde estuvo en ese anuncio?"

    Contra de artículo sobre propiedad intelectual

    El diputado también fue particularmente enfático en señalar que si bien los ocho diputados del PNL aprobarán la idea de legislar hay ciertos aspectos de la megarreforma que serán rechazados.

    En este punto se detuvo en el Artículo 8 del proyecto de José Antonio Kast que permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor, a escala masiva y que fue replicada textualmente de una propuesta de Gabriel Boric en 2024.

    “Nadie le puede pedir al Partido Nacional Libertario que no proteja el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental”, sostuvo.

    Asimismo, Karlezi insistió en que el no pago de contribuciones debería para todas las personas y no un grupo particular. “Yo no me veo rechazando las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores, aunque yo las quiero para todos, pero sí me veo rechazando si me siguen poniendo la letra chica”, recalcó.

    Además, exigió algún beneficio para el mundo agrícola y lanzó nuevas críticas al Ejecutivo: “Si el problema del agro lo tiene hoy día. ¡A ver, las comisiones hoy día están vacías! Las comisiones hoy día no tienen pega. Las de las comisiones de diputados no tienen pega, no hay urgencias. Entonces, no podemos no mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Si es grave. Hoy día hay una inacción. A mí me da la impresión de que el ministro Quiroz es el único que está tirando proyectos".

    “Yo le pregunto al ministro Secretario General de la Presidencia, ¿qué pasa con las otras comisiones? ¿Cómo va a ser posible que no nos podamos meter algo en la Comisión de Agricultura para el agro?“, se preguntó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPier KarleziPNLPartido Nacional LibertarioMegarreformareconstrucción nacional

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