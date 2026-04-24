Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming
Los clubes se miden en el primer partido válido para la Fecha 32 de LaLiga.
Este viernes comienza la acción por la Fecha 32 de LaLiga, donde el primer partido cuenta con el Real Betis como local y la visita del Real Madrid.
Los dirigidos por Manuel Pellegrini se presentan con buenos ánimos, tras conseguir un 3-2 ante Girona el pasado martes.
Por su parte, los merengues hicieron lo propio con un marcador 2-1 ante Alavés y llegan como escoltas de Barcelona en la tabla local.
Cuándo juega Betis vs. Real Madrid
El partido del Real Betis contra el Real Madrid es este viernes 24 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio la Cartuja de Sevilla, España.
Dónde ver a Betis vs. Real Madrid
El partido del Real Betis contra el Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online el compromiso va por la plataforma DGO.
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