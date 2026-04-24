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    Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen que apuesta a la “unión de las derechas” en Francia

    Igual de extrema que su tía, la eurodiputada sacó un libro, y la presencia de Jordan Bardella en el lanzamiento fue remarcada como una posible reconciliación con Agrupación Nacional.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Marion Maréchal en una entrevista televisiva.

    “Si te sientes Le Pen”. Jean-Marie Le Pen, el fundador del entonces Frente Nacional, le habría dicho esas palabras a su nieta Marion, para motivarla en 2012 a entrar en política y finalmente ganar un escaño en la Asamblea Nacional de Francia. Ahora como título de su nuevo libro, la polémica sobrina de Marine Le Pen parece negociar una vuelta al partido “familiar”.

    La historia del quiebre entre Marine Le Pen hoy inhabilitada para las elecciones presidenciales de 2027, y su sobrina Marion Maréchal, es una que marcó a la extrema derecha francesa, y el mismo uso del apellido Le Pen en el título de la autobiografía se lee como una provocación contra la tres veces candidata a la presidencial.

    Marion Maréchal presentó su nuevo libro, “Si tu te sens Le Pen”, en París el martes 27 de enero, publicado por Fayard. La destacada presencia de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, en el evento de presentación marca un punto de inflexión político y confirma una alianza estratégica entre la sobrina de Marine Le Pen y el partido de extrema derecha.

    Marion Maréchal con Marine Le Pen. Benoit Tessier

    Como sobrina pródiga, Marion Maréchal se estaría acercando a Agrupación Nacional. La sobrina de Marine Le Pen presentó su nuevo libro, retomando en el título el polémico apellido que ya es la “marca” ultra en el país europeo. En su autobiografía, Maréchal reflexiona sobre su trayectoria personal y política, su herencia familiar y desarrolla su visión de una civilización europea y católica.

    Marion Maréchal se retiró de la política electoral tras la derrota de su tía en las elecciones presidenciales de 2017, para dirigir una escuela de ciencias políticas en Lyon y librar una “batalla cultural” de ideas. La nieta del cofundador del partido de Jean-Marie Le Pen también se distanció entonces de Agrupación Nacional, no renovando su membresía ese año.

    La relación entre tía y sobrina ha estado marcada por altibajos. El golpe más fuerte ocurrió cuando Marion Maréchal se unió a la lista principal del partido Reconquista en 2022. Fue una contienda abierta, en la que Maréchal se había inscrito inicialmente en la lista de Éric Zemmour, dando la espalda a su tía.

    Finalmente, Maréchal también abandonó a Zemmour en 2024. La eurodiputada fue expulsada de Reconquista por el polemista, que la denunció como una “traidora”. Esto, luego de que Maréchal hubiera instado a sus seguidores a votar en la primera vuelta de las elecciones legislativas del 30 de junio por “los candidatos únicos de la coalición de derechas”. Y con esto, se refería por lo tanto, a Agrupación Nacional, el partido de su tía, Marine Le Pen.

    Pasando estos últimos dos años sin partido y un poco fuera de las cámaras, Maréchal habría dividido su tiempo entre el Parlamento Europeo y la redacción de su autobiografía. Aún teniendo un desacuerdo real con Marine Le Pen en materia económica, la nieta de Jean-Marie Le Pen siempre ha mantenido su defensa de la unión de la derecha, y ha lamentado públicamente que Marine Le Pen se niegue a hacerlo.

    Marion Marechal con Éric Zemmour, del partido Reconquista.

    En una entrevista reciente, la eurodiputada mostraba su apertura a apoyar al partido de Le Pen y Bardella: “Actualmente no soy miembro de Agrupación Nacional, aunque estoy aliada con ella. Mi intención no es dictarle a Agrupación Nacional lo que debe pensar o hacer. Mi objetivo es defender la naturaleza específica de mi propia visión política, particularmente en ciertos temas económicos, que no coinciden del todo con los de Agrupación Nacional. En última instancia, la meta es lograr la mayoría mediante la unión de fuerzas de forma complementaria, para preparar un equipo para las elecciones de 2027, junto con Jordan Bardella y Marine Le Pen, quien se espera que se postule a la presidencia”.

    Durante la presentación de su libro, la presencia de figuras como Éric Ciotti y Nicolas Dupont-Aignan presagió esta reunión de derechas. Queda por ver si Jordan Bardella o Marine Le Pen liderarán esta coalición en la próxima campaña presidencial, pero la tía fue la gran ausente del lanzamiento.

    Entre los invitados reunidos en el salón de un hotel parisino, Marion Maréchal susurraba cosas al oído de un atento Jordan Bardella. Los dos treintañeros charlaban con sonrisas y demostraban en público su buena relación. Una escena aparentemente inocua, pero que simbolizó un auténtico acercamiento entre las dos figuras del campo nacionalista, que hasta ahora habían mantenido una relación fría y prolongada, marcada por la desconfianza, los resentimientos tácitos y las quejas mutuas.

    Sin partido desde que dejó Reconquista en 2024, Marion Maréchal siempre había encontrado la puerta cerrada a su regreso a Agrupación Nacional. Para 2027, puede que sea Bardella el que reciba a la “sobrina pródiga”.

    Más sobre:FranciaMarion MaréchalAgrupación NacionalMarine Le PenJordan BardellaMundo

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