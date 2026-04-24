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    ¿A la U como dirigente? El enigmático mensaje de David Pizarro en medio de los movimientos de directorio en Azul Azul

    El exvolante publicó una fotografía con inteligencia artificial donde se le ve de terno y un escudo con la insignia de Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿A la U como dirigente? El enigmático mensaje de David Pizarro en medio de los movimientos de directorio en Azul Azul. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

    La próxima seguirán los movimientos en la estructura de la U. Este jueves, Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul. Según supo El Deportivo, su sucesora será Cecilia Pérez.

    En esa línea, el próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores. No se descarta que el bloque que lideraba busque a exfutbolistas identificados con Universidad de Chile para que ocupen un lugar en la mesa del CDA.

    Horas después de la salida del ingeniero, David Pizarro sorprendió con una historia de Instagram donde da a entender que puede volver a Universidad de Chile. “Pronto”, escribió el exvolante, junto a una fotografía hecha con inteligencia artificial donde se le ve de terno, con un escudo con la insignia del cuadro azul y con la barra de la U como fondo.

    La historia de David Pizarro. Foto: @davidpizarro_official

    En el pasado, Pizarro ha explicado que pese a su afecto por la U, donde tuvo dos pasos como futbolista, se declara hincha de Santiago Wanderers, el equipo que lo formo, más allá de su tormentosa salida en 2017.

    “Yo soy de una línea, nunca fui gris. O era blanco o negro. Yo soy wanderino. La fe por más de las problemáticas que han pasado. Dicen que se cambia de todo, menos de club. Yo soy hincha de Wanderers”, dijo en 2024.

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