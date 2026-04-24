Candidato a la rectoría de la Universidad de Chile celebra la salida de Michael Clark de Azul Azul: “Es una buena noticia”

Este jueves fue un día movido en Universidad de Chile. Michael Clark anunció a través de una carta su renuncia a la presidencia e informó que no seguirá siendo parte del directorio de Azul Azul.

Aquello responde al hecho de que el ahora extimonel del equipo enfrenta un lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que el año pasado sancionó a directores de Sartor con una inhabilidad de cinco años. Clark mantuvo sus funciones hasta su salida voluntaria ya que el proceso no ha finalizado.

Este cambio en la directiva fue tratado por Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile, quien ve con buenos ojos la decisión.

“La renuncia del señor Michael Clark a la presidencia y el directorio de Azul Azul es una buena noticia y significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra, sin mezclar sus intereses con los del club”, señaló a El Deportivo.

“Él en la carta de renuncia de la cual he tomado conocimiento no hace referencia alguna a la situación de la Comisión para el Mercado Financiero, por la cual fue sancionado y que lo acusa de infringir la Ley y lo multa y prohíbe ejercer directorios en sociedades anónimas de cualquier tipo”, continuó el decano de la Facultad de Derecho.

“Simplemente se refiere a situaciones que tienen que ver con los resultados deportivos del club Universidad de Chile y a algunas otras medidas”, remarcó.

Por último, apuntó que “ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación en la actuación del señor Clark y puedan concentrarse en las tareas propias de esta organización, en la defensa de los intereses deportivos del club Universidad de Chile”.

Los siguientes pasos

Según información recabada por El Deportivo, su sucesora será Cecilia Pérez. La exministra del Deporte se transformará en la primera mujer en liderar un elenco de Primera División.

El próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores y se ratificará a Cecilia Pérez como la nueva timonel del equipo laico. En reemplazo de Clark no se descarta que el bloque que lideraba busque a exfutbolistas identificados con Universidad de Chile para que ocupen un lugar en la mesa como directores.

Michael Clark deja la presidencia de Azul Azul Cecilia Pérez asumirá la presidencia

La carta de despedida de Michael Clark

En la carta en la que Michael Clark comunicó su renuncia, destaca algunos hitos de su presidencia. “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”, señala el texto enviado por el saliente timonel.

“Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución. Todavía vivíamos los estragos de una pandemia que alteró todas nuestras actividades y cobró las vidas de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Muchos de nuestros hinchas y cercanos partieron durante esa pandemia. Fue en esa época que me tocó asumir. Además, en medio de una temporada deportiva muy compleja, que finalizó con una remontada contra Unión La Calera que nos permitía mantenernos en Primera. Las Leonas, por su parte, eran campeonas invictas, con un 92,9% de rendimiento y una diferencia de 92 goles a favor”, añade.

Más adelante Clark agradece a los diferentes presidentes que comandaron Azul Azul. “No quiero despedirme sin reconocer antes el trabajo de quienes estuvieron en este puesto previamente. A Federico Valdés y José Yuraszeck, encargados de echar a andar Azul Azul y quienes lograron diversos títulos y la Copa Sudamericana 2011; a Carlos Heller, quien sumó más copas a nuestras vitrinas y se esforzó por llevar al Club a un sitial más alto. A José Luis Navarrete y a Cristian Aubert, quienes también tuvieron que convivir con tiempos muy difíciles y supieron navegar en medio de fuertes tempestades”, señaló.

“En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”, finalizó.