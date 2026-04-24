SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Candidato a la rectoría de la Universidad de Chile celebra la salida de Michael Clark de Azul Azul: “Es una buena noticia”

    Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho, quien busca reemplazar a Rosa Davés, abordó el cambio en la presidencia del equipo estudiantil.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    Foto: Pablo Vásquez. Pablo Vásquez R.

    Este jueves fue un día movido en Universidad de Chile. Michael Clark anunció a través de una carta su renuncia a la presidencia e informó que no seguirá siendo parte del directorio de Azul Azul.

    Aquello responde al hecho de que el ahora extimonel del equipo enfrenta un lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que el año pasado sancionó a directores de Sartor con una inhabilidad de cinco años. Clark mantuvo sus funciones hasta su salida voluntaria ya que el proceso no ha finalizado.

    Este cambio en la directiva fue tratado por Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile, quien ve con buenos ojos la decisión.

    La renuncia del señor Michael Clark a la presidencia y el directorio de Azul Azul es una buena noticia y significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra, sin mezclar sus intereses con los del club”, señaló a El Deportivo.

    “Él en la carta de renuncia de la cual he tomado conocimiento no hace referencia alguna a la situación de la Comisión para el Mercado Financiero, por la cual fue sancionado y que lo acusa de infringir la Ley y lo multa y prohíbe ejercer directorios en sociedades anónimas de cualquier tipo”, continuó el decano de la Facultad de Derecho.

    “Simplemente se refiere a situaciones que tienen que ver con los resultados deportivos del club Universidad de Chile y a algunas otras medidas”, remarcó.

    Por último, apuntó que “ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación en la actuación del señor Clark y puedan concentrarse en las tareas propias de esta organización, en la defensa de los intereses deportivos del club Universidad de Chile”.

    Los siguientes pasos

    Según información recabada por El Deportivo, su sucesora será Cecilia Pérez. La exministra del Deporte se transformará en la primera mujer en liderar un elenco de Primera División.

    El próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores y se ratificará a Cecilia Pérez como la nueva timonel del equipo laico. En reemplazo de Clark no se descarta que el bloque que lideraba busque a exfutbolistas identificados con Universidad de Chile para que ocupen un lugar en la mesa como directores.

    La carta de despedida de Michael Clark

    En la carta en la que Michael Clark comunicó su renuncia, destaca algunos hitos de su presidencia. “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”, señala el texto enviado por el saliente timonel.

    “Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución. Todavía vivíamos los estragos de una pandemia que alteró todas nuestras actividades y cobró las vidas de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Muchos de nuestros hinchas y cercanos partieron durante esa pandemia. Fue en esa época que me tocó asumir. Además, en medio de una temporada deportiva muy compleja, que finalizó con una remontada contra Unión La Calera que nos permitía mantenernos en Primera. Las Leonas, por su parte, eran campeonas invictas, con un 92,9% de rendimiento y una diferencia de 92 goles a favor”, añade.

    Más adelante Clark agradece a los diferentes presidentes que comandaron Azul Azul. “No quiero despedirme sin reconocer antes el trabajo de quienes estuvieron en este puesto previamente. A Federico Valdés y José Yuraszeck, encargados de echar a andar Azul Azul y quienes lograron diversos títulos y la Copa Sudamericana 2011; a Carlos Heller, quien sumó más copas a nuestras vitrinas y se esforzó por llevar al Club a un sitial más alto. A José Luis Navarrete y a Cristian Aubert, quienes también tuvieron que convivir con tiempos muy difíciles y supieron navegar en medio de fuertes tempestades”, señaló.

    “En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”, finalizó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAzul AzulUniversidad de ChileLa UMichael ClarkPablo Ruiz-Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003

    Rusia acusa a Ucrania y Europa de no estar implicados en la resolución pacífica del conflicto

    Noruega impulsa la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

    El aeropuerto de Teherán retomará sus vuelos internacionales a varios destinos tras prórroga del alto al fuego

    Rusia asegura haber impedido un “ataque terrorista” contra altos cargos de su organismo regulador de medios

    Lo más leído

    1.
    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    2.
    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    3.
    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    4.
    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán
    Negocios

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio
    Tendencias

    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio

    Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League
    El Deportivo

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    Las medidas de la Fórmula 1 para hacer frente a las críticas luego de las quejas de los pilotos y del accidente en Suzuka

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año
    Cultura y entretención

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003
    Mundo

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003

    Rusia acusa a Ucrania y Europa de no estar implicados en la resolución pacífica del conflicto

    Noruega impulsa la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra