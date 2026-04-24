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    “Bases para la construcción del estadio” y una dura acusación: las últimas definiciones de Michael Clark tras dejar Azul Azul

    El ingeniero deja la presidencia de la concesionaria de Universidad de Chile tras cuatro años y medio. En su carta de despedida asegura que deja solvencia económica para el financiamiento del recinto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Las bases para la construcción del estadio” y una dura acusación: las últimas definiciones de Michael Clark en Azul Azul. Foto: @udechile

    Michael Clark se va de la U con promesas. Pese a que su mandato estuvo marcado por el lío judicial con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que el año pasado sancionó a directores de Sartor con una inhabilidad de cinco años, en su carta de salida, el ingeniero aseguró irse conforme con lo hecho en Azul Azul.

    “Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro Club como una de las instituciones más sólidas del continente”, señaló en la misiva.

    Ahí aseguró que su mandato deja la solvencia económica suficiente para que la U pueda construir un estadio. “El pago de nuestra deuda histórica con el Estado significó extender en 15 años la concesión del Club, hasta 2052, una señal de estabilidad y compromiso en el tiempo. Gracias a esto, se logró alivianar notablemente nuestra carga financiera y proyectar un plan de inversión que permitiera construir un Estadio para la U”, indica.

    Clark asegura que deja a la U en condiciones de construir un estadio. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Vemos con mucho orgullo que el ‘Bono Bulla’ y nuestro Club lograron clasificación A+ por la prestigiosa agencia de clasificación de riesgo Humphreys. Aparte de ser el instrumento de este tipo mejor calificado dentro de la industria del fútbol, constituye un enorme mérito dentro del mercado financiero y es un reconocimiento objetivo a la gestión seria y confiable del Club. Además, sienta las bases para poder financiar la futura construcción de nuestro Estadio”, enfatiza más adelante.

    Apunta a los árbitros

    En sus años al mando de la U, el cuadro laico sumó los títulos de la Copa Chile y la Supercopa. Cuando más cerca estuvieron del campeonato de Primera División fue en la temporada 2024. El torneo lo ganó Colo Colo tras una tensa definición fecha a fecha con Universidad de Chile.

    En su salida, Clark asegura que ese certamen lo perdieron por errores referiles. “En 2024 era hora de ir por logros deportivos. Se realizó una importante inversión en el plantel profesional y cuerpo técnico. Peleamos el Campeonato Nacional hasta la última jornada y quedamos con un gusto amargo tras la definición, donde sentimos que nos fue arrebatado el campeonato por decisiones arbitrales”, remarcó.

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