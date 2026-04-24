El mismo verdugo que en Montecarlo: Alejandro Tabilo cae ante Jiri Lehecka y se despide del Masters 1000 de Madrid. Foto: @atptour

Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) se va en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid tras caer ante el checo Jiri Lehecka (14°) por 3-6, 7-6 (3) y 6-4.

El chileno comenzó el encuentro con solidez desde el servicio y marcó diferencias. El nacional consiguió un quiebre en el cuarto juego y mantuvo la ventaja gracias a la efectividad de su saque, cerrando el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, el trámite fue más equilibrado. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque. Tabilo logró mantener la presión en los momentos decisivos e incluso salvó un punto de set cuando el marcador estaba 6-5 a favor de Lehecka. Sin embargo, el desenlace se definió en el tie break, instancia en la que el checo tomó ventaja temprana y se impuso por 7-3, forzando así una tercera manga.

Tabilo perdió ante Lehecka en un partido similar al de Montecarlo.

El parcial definitivo se mantuvo igualado hasta el quinto juego, cuando el europeo logró el único quiebre. A partir de ese momento, Lehecka sostuvo su servicio sin conceder nuevas opciones a Tabilo y administró la ventaja hasta el cierre del encuentro. Con el marcador 5-4, el checo confirmó su último turno de saque y selló el triunfo.

A lo largo del encuentro, Lehecka registró 16 aces y no cometió dobles faltas, mientras que Tabilo sumó siete servicios directos y dos dobles faltas. Ambos jugadores ganaron la misma cantidad total de puntos en el encuentro (93), reflejando la paridad del duelo, aunque el checo marcó la diferencia en los momentos decisivos, especialmente en el desempate del segundo set.

Con este resultado, Tabilo puso fin a su participación en el torneo español tras haber superado en la primera ronda al francés Valentin Royer (72°). La derrota ante Lehecka se suma al antecedente reciente entre ambos, ya que el checo también lo había vencido hace dos semanas en el Masters 1000 de Montecarlo.