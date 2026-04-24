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    Columpios al Suelo lanza el psicodélico primer adelanto de su nuevo disco

    Cama Fría, se llama la canción en que la banda explora una sonoridad más accesible, aunque con su habitual sensibilidad pop y ensoñadora. Se trata del primer adelanto de su nuevo álbum a publicarse en el segundo semestre. "La canción se propone ser un remanso de melancolía y ternura", dice Juan Desordenado a Culto.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda Columpios al Suelo, uno de los puntales del indie chileno, lanza Cama fría, el primer adelanto de su segundo disco, a publicarse durante el segundo semestre de este año.

    Marcado por su sonoridad psicodélica, la canción además es melancólica pero mantiene la sensibilidad pop del grupo. "Cama fría surge en un instante de distanciamiento y desconexión con la persona amada, habla de los desencuentros y de la ausencia -dice a Culto su líder y guitarrista, Juan Desordenado-. Creemos que es importante que la música a veces sirva de refugio y de guarida ante estos tiempos atomizados. La canción se propone ser un remanso de melancolía y ternura, cualidades que siempre buscamos en la música que escuchamos. Que la canción funcione como un salvavidas para resistir en la adversidad".

    Cama Fría va creciendo a medida que avanza, con la voz de Juan Desordenado inundada en efecto. La línea melódica funciona a la vez como una suerte de estribillo. “Quisimos plasmar en esta canción todo nuestro amor a un estilo clásico de hacer canciones, el pop beatlesco y sobre todo Lennoniano, de la fragilidad y la honestidad, espíritu que recorre artistas como Blur, Los Tres, Pavement o Elliott Smith”, dice el músico.

    La canción fue grabada el año pasado en el estudio del GAM. “Tuvimos la fortuna de ganar una residencia de una semana y pudimos grabar en ese lapso la mayoría de las pistas base de las canciones -explica Juan Desordenado-. Carlos Doerr fue el encargado de las grabaciones y fue él mismo quien mezcló la canción y Francisco Holzmann se encargó de la masterización. Nos repetimos el plato con ambos porque, además de la amistad nos une un compromiso férreo con el arte, es ahí donde nos encontramos".

    El próximo 27 de abril, la banda estrenará el videoclip de Cama Fría, en el marco del Santiago Music Viedo, en el Citylab a las 20 hrs. Antes, el sábado 25 de abril se presentarán en la explanada de M100 junto a los nacionales Asia Menor, desde las 21:00 horas.

    Más sobre:Columpios al SueloCama FríaGAMFrancisco HolzmannMúsicaMúsica Culto

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